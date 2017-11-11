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Spor

(Görüntülü Haber) Gaziantep Basketbol - Trabzonspor maçının ardından

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP,(DHA) - GAZİANTEP Basketbol'un başantrenörü Stefanos Dedas, Trabzonspor karşılaşmasından mağlup olarak ayrıldıklarını için üzgün olduğunu söyledi

11 Kasım 2017 22:40

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP,(DHA) - GAZİANTEP Basketbol\'un başantrenörü Stefanos Dedas, Trabzonspor karşılaşmasından mağlup olarak ayrıldıklarını için üzgün olduğunu söyledi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde sahasında Trabzonspor’a 84-95 mağlup olan Gaziantep Basketbol\'un başantrenörü Stefanos Dedas, \"Kazanmayı çok istedik. Mücadele de ettik ama başarılı olamadık. İkinci yarıda en az 10 defa çok rahat atılabilecek şutları kaçırdık. Takımım için zor bir gün. Kazanmayı çok istedik, mücadele de ettik ama olmadı\" dedi. Trabzonspor Başantrenörü Zare Markovski ise \"Takım olarak çok iyi çalıştık. Takımımdan ve oyuncularımdan çok memnunum. Galip gelmeyi çok istediğimiz bir maçtı. Galibiyet, Obekpa\'nın olmadığı dönemde daha da önem kazandı. Emeği geçenlere teşekkür ederim\" diye konuştu.

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