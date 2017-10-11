(Görüntülü Haber) Gaziantep Basketbol - Capo d’Orlando maçının ardından

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B grubunun ilk maçında evinde İtalya\'nın Capo D’Orlando takımını 82-77 yenen Gaziantep Basketbol\'un başantrenörü Stefanos Dedas, kazanmalarına rağmen kendilerini daha da geliştirmeleri gerektiğini söyledi.D’Orlando başantrenörü Gennero Di Carlo ise, direnç gösterdiklerini fakat kazanamadıklarını söyledi.



Dedas, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek şunları dedi:



“Şampiyonlar Ligine galibiyetle başlamaktan mutluyuz. Kazandık ama gelişmemiz lazım. Geliştirmemiz gereken şeyler var. Aslında skorun göstergesinden daha iyi oynadık ve galip geldik. Hücumda bizi yakaladıklarında gerekli reaksiyonları verdik. Bunu devam ettirmeliyiz.\"



Gennero Di Carlo ise, oyunun genelinde iyi direnç gösterdiklerini ifade ederek, “Şu an yapacağımız tek şey kendimizi geliştirmek. Bunu yapabilirsek yolumuza devam edebiliriz\" diye konuştu.