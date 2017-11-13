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(Görüntülü Haber) Gaziantep barosundan avukata şiddete tepki

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesi avukatlar son dönemde meslektaşlarına karşı yapılan şiddet olaylarını kınadı

13 Kasım 2017 19:19

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesi avukatlar son dönemde meslektaşlarına karşı yapılan şiddet olaylarını kınadı. Gaziantep Adliyesi önünde avukatların şiddete maruz kalması ve gözaltına alınmalarıyla ilgili düzenlenen basın açıklamasında konuşan avukat Bülent Duran, Bu koşulda bu bilinci taşımak bizler için elzem olmakla birlikte, bu bilinçle savunmanın bir meslek olarak ortaya çıkışı da aynı amacı taşımaktadır. Bu yüzden mensubiyetinin kazanmaya çalıştığımız avukatlık mesleği, insanlık tarihiyle büyüyüp gelişen bir meslektir. Ankara Barosu üyesi Avukat Engin Gökoğlu\'nun gözaltı ve tutukluluk sırasında kolluk güçleri tarafından iki defa kolunun kırılması, İstanbul Barosuna kayıtlı kadın meslektaşımız olan, Ebru Timtik ve Didem Baydar Uysal gözaltında işkence maruz kalmaları, bununla birlikte, ülkemizdeki toplumsal davalarda avukatlık mesleğini icra eden Çağdaş Hukukçular Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı\'nın gözaltına alınması, mesleğin onuruna en büyük darbedir. Bunun sonucunda yeni saldırı ve hakaretlere maruz kalmaması için tüm meslektaşlarımızı mesleki dayanışma ve saldırıları bertaraf etmeye davet ediyoruz dedi.

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