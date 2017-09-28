(Görüntülü Haber) Gazi Atatürk Stadı'na sentetik çim

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) BURDUR Gazi Atatürk Stadı\'nın zemininin sentetik çimleri döşenmeye başladı. 1980\'li yıllarda hizmete giren ve zemindeki bozulmalar nedeniyle sentetik zemin yapılmasına karar verilen Gazi Atatürk Stadı\'nın zemin düzenlenmesinde sona gelindi. Sentetik çimlerin döşenmeye başlandığını söyleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, çalışmaların bir hafta sonra tamamlanacağını söyledi. Şiran, \"Burdur amatör spor kulüpleri ve tüm takımların hizmetine sunmuş olacağız. Sentetik yüzeyli sahamız 7/24 kullanılabilecek FIFA standartlarında bir saha. Stadımızdaki yedek kulübelerini yeniliyoruz. Aynı zamanda elektronik skorboard da takılacak\" dedi. Stat tribünlerinin deprem analiz raporlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı\'na gittiğini söyleyen Şiran, Gazi Atatürk Stadı\'nın ışıklandırılması ile ilgili çalışmanın da tribünlerin yenilenmesiyle birlikte olacağını kaydetti.