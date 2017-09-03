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(Görüntülü Haber) Gazeteciler, otomobilde mahsur kalan kediyi kurtardı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE'de basın mensupları, habere giderken otomobilin motor bölümünde mahsur kaldığını fark ettikleri yavru kediyi kurtardı

03 Eylül 2017 18:14

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE\'de basın mensupları, habere giderken otomobilin motor bölümünde mahsur kaldığını fark ettikleri yavru kediyi kurtardı. Aydınpınar Caddesi üzerindeki yaralamalı trafik kazasına giden basın mensupları, otomobilin motor bölümünden gelen kedi sesini fark edince durdu. DHA muhabiri Tezcan Solmaz, aracın kaputunu açarak kediyi aradı. Solmaz, kedinin alta kaçması üzerine bu kez aracı kriko ile kaldırdı. Solmaz, tekrar motorun üst tarafına çıkan yavru kediyi yakalayıp yol kenarındaki evin bahçesine bıraktı.

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