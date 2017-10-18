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(Görüntülü Haber) Gazeteci İsmail Küçükkaya Adliyeden ayrıldı

* Küçükkaya'nın program kayıtları savcılığa ulaştıktan sonra ifadesi alınacak… Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA Gazeteci İsmail Küçükkaya, sabah saatlerinde avukatıyla birlikte Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi

18 Ekim 2017 15:59

* Küçükkaya\'nın program kayıtları savcılığa ulaştıktan sonra ifadesi alınacak… Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA Gazeteci İsmail Küçükkaya, sabah saatlerinde avukatıyla birlikte Bakırköy Adalet Sarayı\'na geldi. Küçükkaya, soruşturmayı yürüten Basın Bürosu Savcısı Bülent Demirbilek\'in bulunduğu 4. kata çıktı. Küçükkaya\'nın savcıya ifade vermediği, soruşturma konusu sözlerin sarf edildiği programın kayıtlarının dosyaya gelmesinin beklenmesine karar verildiği öğrenildi. Program kaydının, savcılığa ulaşmasının ardından Küçükkaya\'nın önümüzdeki günlerde savcıya ifade vereceği belirtildi. BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, avukatı aracılığıyla Bakırköy Adalet Sarayı\'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Bakan Kaya ve eşiyle ilgili sözlerine ilişkin İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında \"Kamu görevlisine hakaret\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama\" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

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