T24 LogoT24 Logo
Dünya

(Görüntülü Haber) Gazeteci Gülten Özbey Paris'ten cenaze töreniyle uğurlandı

Paris, 15 Şubat (DHA) - Doğan Haber Ajansı (DHA) Paris muhabiri, AA Brezilya muhabiri Ömer Yetkin Acar’ın annesi, gazeteci, eğitimci ve sivil toplum örgütü çalışanı 59 yaşındaki Gülten Özbey, Paris’te DİTİB Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardınd

15 Şubat 2018 20:08

Paris, 15 Şubat (DHA) - Doğan Haber Ajansı (DHA) Paris muhabiri, AA Brezilya muhabiri Ömer Yetkin Acar’ın annesi, gazeteci, eğitimci ve sivil toplum örgütü çalışanı 59 yaşındaki Gülten Özbey, Paris’te DİTİB Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Türkiye’ye uğurlandı. Paris’te 6 Şubat’ta yaşamını yitiren Gülten Özbey’in cenaze törenine Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, gazeteci meslektaşları, Fransa’daki bazı derneklerin yöneticileri, yakınları ve arkadaşları katıldı. DİTİB Bagnolet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Özbey’in naaşı, defnedilmek üzere İzmir’e gönderildi. Özbey, 16 Şubat’ta İzmir’de Karşıyaka Başcılar Camii’nde cuma namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası, Doğançay Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak. Fransa’daki basın mensupları arasında önemli bir yeri olan Gülten Özbey anısına, Paris Başkonsolosluğu’nda 18 Şubat Pazar günü de anma töreni düzenlenecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ParisDHADoğan Haber Ajansı DHA ParisAA BrezilyaYetkin AcarınGültenPariste DİTİB CamiindeTürkiyeyeParisteTürkiyenin Paris BüyükelçisiHakkı Musa Paris Başkonsolosu Görkem Barış TantekinFransadakiDİTİB Bagnolet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24