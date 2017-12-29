T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Gazeteci Buket Aşçı Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) BİR süredir kanser tedavisi gören Vatan Gazetesi’nin Kitap eki Genel Yayın Müdürü Buket Aşçı Gürel, dün öğle saatlerinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

29 Aralık 2017 18:58

Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) BİR süredir kanser tedavisi gören Vatan Gazetesi’nin Kitap eki Genel Yayın Müdürü Buket Aşçı Gürel, dün öğle saatlerinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gürel için Levent\'teki Afet Yolal Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine eşi Serdar Güler, annesi Sıdıka Aşçı, akrabaları ve Vatan Gazetesi çalışanları katıldı. Helallik alınması ve cenaze namazının kılınmasının ardından anne Sıdıka Aşçı kızının tabutuna sarılarak “ Yavrum tüm haklarımı helal ediyorum” diyerek kızıyla vedalaştı. Buket Aşçı Gürel’in daha sonra cenaze aracına alınarak defnedilmek üzere Sarıyer’deki Kilyos Mezarlığı’na götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan KAYA Hasan YILDIRIMİSTANBUL DHA BİRVatan Gazetesinin KitapGenel Yayın Müdürü Buket Aşçı GürelGürelLevent Afet Yolal CamiindeCenazeSerdar GülerSıdıka AşçıVatan GazetesiHelallikYavrumBuket Aşçı Gürelin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24