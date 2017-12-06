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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Gayrimenkul sektörü Arap yatırımcılarla İstanbul'da buluştu

İSTANBUL, (DHA) – Gayrimenkul sektörü bin Arap yatırımcıyla İstanbul’da buluştu

06 Aralık 2017 19:52

İSTANBUL, (DHA) – Gayrimenkul sektörü bin Arap yatırımcıyla İstanbul’da buluştu. Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) desteğiyle TURABEXPO tarafından düzenlenen 10’uncu Türk Arap Zirvesi olan “4. Türk-Arap Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri, İç Mimari, Mobilya Fuarı ve 1’inci Türk-Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım, Finansman Fuarı, İşbirliği Organizasyonu”na büyük ilgi gösterildi.Organizasyona katılarak Arap yatırımcılara çağrıda bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, “Türkiye Cumhuriyeti sizin evinizdir. Türkiye, burada ne yatırım yapmak isterseniz, hukukunuz sonuna kadar korunmak suretiyle size aittir” dedi. TheGreen Park Convention Center’da düzenlenen organizasyonda konuşmalarına devam eden Çelik, şunları dile getirdi: “Dünyanın ne tarafından gelirse gelsin o yatırımcılarımızın tamamen yanında oluruz. İmkanlarımızı sizler için sarf ederiz ve sizlerin hak ve hukukunu koruruz. Yaptığınız yatırım sonuna korunmak suretiyle burası size aittir diyebiliriz. Yasalarımız bunu emrediyor. Ben güçlerimizi birleştirip beraber olmamızı istiyorum. Fikirlerimizi birleştirelim ve bilimsel diplomatik faaliyetler gerçekleştirelim. Üniversitelerimizin bilim anlayışına arttıralım, bilimsel işbirliklerimizi geliştirelim. Sanayi ve ticari faaliyetlerimiz de böylece daha iyi ilerler.” Organizasyonda konuşmacı olarak Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) Genel Başkanı Sabuhi Attar, Ürdün Sanayi Odası İnşaatçılar Birliği Başkanı Mohammad IssaAlkharabsheh, Müstaki Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlarda yer aldı.Binlerce Arap yatırımcı ve Türk gayrimenkul sektörünün katıldığı organizasyon, açılış kurdelesinin kesilmesiyle devam etti. Türkiye ekonomisini canlandırmak amacıyla düzenlenen organizasyonda onlarca ortaklığın adımları atıldı. “TÜRKİYE’YE YATIRIMCI GELMESİN DİYE ALGI OPERASYONLARI YÜRÜTÜLÜYOR” Yatırımcıların Türkiye’ye gelmemesi için algı operasyonları yürütüldüğünü kaydeden MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, şunları söyledi: “Türkiye’ye güvenerek gelen iş adamları ve bürokratlar bu tür etkinlik ve organizasyonlara katılarak, burada terör ve ekonomik istikrarsızlık olmadığını ve buranın bir fırsat olduğunu görüyor. Ülkelerine döndüklerinde Türkiye’de büyük fırsatlar olduğunu ve yatırımlarını anlatarak Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlıyorlar. Türkiye’ye yatırımcıların gelmesinde etkili oluyorlar.” “BİZ TÜRKİYE’Yİ TANITIYORUZ” Gerçekleştirilen organizasyonun sadece fuar değil, Türkiye’nin tanıtım etkinliği olduğunu belirten TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, “Biz bu etkinlikte Türkiye markasını vurguluyoruz. Bu yüzden çalışmalarımızı bütün Arap ülkeleriyle sürdürüyoruz. Bu çalışma tamamen Türk firmalarını ve Türk organizasyonlarını öne çıkarmaktadır” diye konuştu.

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