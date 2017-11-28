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(Görüntülü Haber) Gaybubet evinde yakalanan FETÖ şüphelisi, adliyede

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da polisin düzenlediği Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, örgütün gaybubet evinde yakalandığı iddia edilen eski öğretmen İbrahim Halil K

28 Kasım 2017 18:52

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da polisin düzenlediği Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, örgütün gaybubet evinde yakalandığı iddia edilen eski öğretmen İbrahim Halil K., adliyeye sevk edildi. Samsun\'da öğretmenlik yapan İbrahim Halil K., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce meslekten ihraç edildi. İhraç edilmesinin ardından seyyar satıcılık yapan İbrahim Halil K.\'nin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock\'u kullandığı tespit edilerek, hakkında yakalama emri çıkarıldı. İstihbarat Şube ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube müdürlükleri ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada, İbrahim Halil K.\'nin örgütün mensuplarını gizlemek amacıyla oluşturduğu gaybubet evinde saklandığı belirlendi. 6 gün önce eve baskın yapan polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. BALDIZI TUTUKLANDI Öte yandan, Uşak Emniyet Müdürlüğü\'nün yaptığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İbrahim Halil K. ile birlikte aynı gün gaybubet evinde yakalanan ve ByLock kullandığı iddia edilen baldızı Elif T. de gözaltına alındı. Elif T., Uşak Adliyesi\'ndeki nöbeçi mahkemeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıp ifade verdikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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