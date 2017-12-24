(Görüntülü Haber) Gastronomi Şehri'nin vazgeçilmezi: Tepsi kebabı (1)

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- UNESCO tarafından dünyanın \'26\'ncı Gastronomi Şehri\' ilan edilen Hatay\'a gelen ziyaretçiler, \'Tepsi kebabı\'nı tatmadan dönmüyor. Tepsi kebabı, hem lezzeti hem de görüntüsüyle ilgi çekiyor. Merkez Antakya ilçesinde kasap Şefik Çalışkan, tepsi kebabının Hatay halkının olduğu kadar şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilk tercihi olduğunu söyledi. Çalışkan, şöyle dedi: \"Hatayımız\'ın belli başlı lezzetlerinden tepsi kebabı yüzyıllardır vazgeçilmez damak tadımızdır. Şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerin elbette ilk tercihi tepsi kebabıdır. Tepsi kebabını hazırlarken, sarımsak, maydanoz ve kırmızı biberi masada bıçakla incelttikten sonra kaburga etini zırhla çekip masada yoğurduktan sonra salçalı tepsimize basıyoruz ve odun fırınımızda pişirip servis ediyoruz.\" Kasap Şefik Çalışkan, tepsi kebabını şöyle tarif etti: \"Koyun etinin kaburgasından çıkan et, zırhtan geçirilip kıyma haline getiriliyor. Sarımsak, biber ve maydanoz ince ince kıyılıp kıymayla karıştırıldıktan sonra ortaya çıkan karışım, özel soslu tepsiye yayılıyor. Üzeri domates, soğan, biber ve patatesle süslenen tepsi kebabı, fırına verilip pişiriliyor.\" UNESCO tarafından geçen aylarda dünyanın \'26\'ncı Gastronomi Şehri\' ilan edilen Hatay\'da 600\'ü aşkın özgün lezzet şehre gelecek misafirleri bekliyor. UNESCO Gastronomi Şehirleri arasında Hatay\'ın dışında Türkiye\'den Gaziantep bulunuyor.