(Görüntülü Haber) Gaspçıların para dolu çantayla kaçış anları kamerada
Alper KORKMAZ-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) Bahçelievler'de Kuyumcukent'ten çıkan kurye aracını durduran gaspçılar 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı
08 Mayıs 2018 18:22
Alper KORKMAZ-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) Bahçelievler\'de Kuyumcukent\'ten çıkan kurye aracını durduran gaspçılar 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı. Gaspçıların para dolu çantayla kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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