(Görüntülü Haber) Gasp çetesine ikinci dalga operasyon yapıldı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)ŞIRNAK\'tan gelen kuyumcu Erkam E.’nin aracının önünü keserek silahıi tehditle 2 milyon 200 bin dolarını gasp eden çeteye ikinci dalga operasyon düzenlendi. İkisi kadın 7 şüphelinin daha gözaltına alındığı operasyonda yaklaşık 100 bin lira ve tabancalar ele geçirildi. Gasp çetesine daha önce yapılan operasyonda da 7 kişi gözaltına alınmıştı. 2 MİLYON 200 BİN DOLAR GASP ETMİŞLERDİ İstanbul Polisi, altın almaya gelen Erkam E. İsimli kuyumcunun aracının önü keserek 2 milyon 200 bin dolarını gasp eden çeteye yürüttüğü soruşturma ilk operasyonu 26 Ağustos’ta düzenlemişti. Operasyon kapsamında ikisi kadın 7 şüpheliyi gözaltına alınırken, 673 bin lira ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirilmişti. ÇETEYE İKİNCİ OPERASYON YAPILDI Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp çetesiyle ilişkisi olan şüphelileri tespit etmek için özel ekip kurdu. Yapılan çalışmalar sonucu gasp çetesiyle bağlantılı olan şüpheliler belirlenerek takibe alındı. Delillerin toplanmasının ardından daha önceden belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Şişli, Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda aralarında iki kadının da bulunduğu 7 kişi daha gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 86 bin 900 Türk lirası, bin 900 dolarla birlikte 5 tabanca, ve şüphelilere ait sahte kimlikler ele geçirildi. SUÇ MAKİNELERİ SAHTE KİMLİKLE DOLAŞMIŞ Gözaltına alınan şüpheliler Ç.Ç., İ.Ö., R.Y., G.Ç., O.T., ile Sedef K. ve Gülbahar B.\'nin sorguları Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerden bazılarının daha önceden suç kaydı bulunduğu ve mahkemeler tarafından arandığı tespit edildi. Polisteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüyheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sedef G. ile İ.Ö. serbest bırakılırken diğer 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.