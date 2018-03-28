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(Görüntülü Haber) (gasp anı görüntüsü)- YARIM SAATTE İŞLEMEDİKLERİ SUÇ KALMADI

*Şüphelilerin bir markette bıçak zoruyla gasp yapmaları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

28 Mart 2018 16:41

*Şüphelilerin bir markette bıçak zoruyla gasp yapmaları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) 

İstanbul\'da  yarım saat içinde  bir marketi soyan ardından , 2 otomobil gaspı gerçekleştiren,  3 kişinin de cep telefonu ve paralarını çalan şüpheliler polis tarafından yakalandı. Gaspçılardan birinin çocuğa cinsel istismar suçunun da aralarında bulunduğu 20 suçtan emniyette kaydı çıktı. Şüphelilerin bir markette bıçak zoruyla gasp yapmaları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


 

YARIM SAATTE BİR ÇOK ŞUÇ İŞLEDİLER

Eyüp, Yeşilpınar mahallesinde geçtiğimiz pazar günü saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda bıçaklı üç kişi markete gelerek kasada bulunan paralar ile 40 paket sigarayı alarak kaçtı. Şüpheliler bu sırada markette bulunan bir müşterinin de 800 lirasını gasp etti. Aynı bölgede saat 21.35 sıralarında bir taksi durduran 3 kişi şoförü otomobilden atarak aracı gasp etti. Taksiyle kaçmaya çalışan şüpheliler Sultangazi\'de bir elektrik direği ve minibüse çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından şüpheliler bu kez saat 22.00 sıralarında içinde iki kişi bulunan başka bir otomobili durdurdu. Aracın içinde bulunanların paralarını gasp eden şüpheliler aynı otomobili de alarak kaçtı.


 

POLİS ŞÜPHELİLERİ GASP ETTİKLERİ OTOMOBİLİN İÇİNDE YAKALADI

Seri gasp olaylarının ardından Asayiş Şube Gasp Büro Ekipleri, gasp ettikleri araçla kaçan 3 kişinin  izini Gaziosmanpaşa\'da buldu. Bir sokakta park halinde gasp ettikleri aracın içinde beklerken tespit edilen şüpheliler Murat K., Engin S. ve Selami Y., gözaltına alındı.


 

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Gaspçılardan Murat K\'nın çocuğa cinsel istismarın da aralarında bulunduğu 20 suçtan, Engin S\'ni  hırsızlıktan ve Selami Y\'nin uyuşturucu bulundurmak suçlarından daha önceden polis tarafından gözaltına alındıkları tespit edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Murat K. ve Engin S. tutuklanırken, Selami Y. serbest bırakıldı.

 

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