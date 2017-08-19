(Görüntülü Haber) Ganalı Abdullah'ın hayali gerçek oldu

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA) Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ziyareti öncesi TRT’nin Gana\'da drone ile yaptığı belgesel çekimleri sırasında drone’u eline alarak “ Beni bunun biraz daha büyüğü ile hacca götürebilir misiniz? “ diye soran Ganalı Abdullah’ın hayali gerçek oldu ve bugün İstanbul’dan Medine’ye gitti. Masraflarını Erzurumlu Samet adında bir polis memurunun karşıladığı, ulaşımını THY’nin üstlendiği ve tüm prosedürlerini de Dışişleri Bakanlığının yerine getirdiği 82 yaşındaki Ganalı Abdullah’ın mutluluğu gözlerinden okunurken Atatürk Havalimanı’nda da ilgi odağı oldu. DRONE OLMADI ,THY İLE UÇTU Köyünde TRT World ekibi tarafından çekim yapılırken ilk kez drone ile karşılaştığında sorduğu, “ Bunun biraz daha büyüğü ile beni hacca götürebilir misiniz?”şeklindeki sorusuyla sosyal medyada Erzurumlu polis Samet tarafından yayınlanıp tanınmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun girişimleriyle üç gün önce İstanbul’a gelen 82 yaşındaki Al Hassan Abdullah hacca gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı’n da duygularını şöyle paylaştı: “ Allaha ve bunu gerçekleştiren Türk halkına teşekkür ediyorum. Ayrıca beni burada üç gündür misafir ettiniz İstanbul halkına de teşekkür ederiz. Çok uzun yıllardır haccı hayal ediyordum. Müslümanlığımı rahat yaşayamadığım için köyümden ayrıldığımdan beri hacca gitmeyi hayal ediyordum. İnşallah hacca gidişime sebep olan Samet kardeşime dua edeceğim. Ondan sonra bunu mümkün kılan Türkiye ve Türk halkına dua edeceğim. Samet bey fotoğrafı sosyal medyada görüp bana ulaştı. Daha sonra Büyük elçilik devreye girince işler buyük bir hızla yürüdü. Ödemeleri polis kardeşimiz Samet bey karşıladı. Bu arada THY’ye teşekkür ederiz. Bu güzel hikayeyi duyduklarında bu hikayenin bir parçası olmak istediler. Gana THY müdür Ferhat Bey Gana’dan İstanbul’a, İstanbul’dan Hacca tüm bu hatların biletlerinin karşılayacaklarını bildirdi. Hac masraflarını Samet bey karşıladı. Prosedürleri Dış işleri biletleri de THY verdi. Seyahaimiz de Business Clas olarak karşılandı.” POLİSİN DE HAYALİ Fotoğrafının çekilmesini ve soyadının yazılmasını istemeyen Polis Memuru Samet ise şunları söyledi: “Fotoğrafı eşim sosyal medyada görüp bana gösterdi. Ben onun üzerine devreye girdim. Yakınlarımın desteğini aldım. Büyük Elçiliğimiz aracılığı ile Abdullah amcaya ulaştık. Tüm prosedürleri Dışişleri Bakanlığı karşıladı. Masrafları da karşılamak istediler. Ben bunun üzerine çok üzüldüm. Bunun bir hayalim olduğunu söyledim. Yaklaşık 6 aylık birikimimi ve yakın dost ve akrabalarımın gayretiyle bunu başardık. Allah kabul etsin.” Ganalı Abdullah daha THY’nin İstanbul’dan Medine’ye giden uçağına binmek üzere kendisini uğurlayanlarla vedalaştı.