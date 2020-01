(Görüntülü Haber) Game Of Thrones'in yönetmeni Jack Bender'den Antakya Medeniyetler Korosu'na özel ilgi

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY\'ın \'Antakya Medeniyetler Korosu\'nun, ABD\'de geçen hafta verdiği konseri izleyenler arasında dünyaca ünlü dizi Game of Thrones\'ın ünlü yönetmeni Jack Bender\'in de olduğu ortaya çıktı. Bender, yakın ilgi gösterdiği koro üyeleriyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.



Hatay\'da 3 semavi din ile 6 mezhebin mensuplarından oluşan, Türkçe, Arapça ve Ermenice ilahiler seslendiren \'Medeniyetler Korosu\'nun ABD\'de vereceği konserler için hazırlanan 47 kişilik kafile, vize engeline takılmıştı. ABD ile Türkiye arasındaki vize krizi üzerine 250 üye arasından ABD vizesi olanlarla yeni koro oluşturulmuştu. Repertuarlarını da değiştirmek zorunda kalan 40 kişilik yeni koro, geçen hafta Washington\'daki Andrew W. Mellon Oditoryumu\'nda sahneye çıktı. America Abroad Media organizasyonu ile gerçekleşen programda seslendirdikleri farklı dinlere ait ilahileri tüm konukların büyük beğenisini kazanan Antakya Medeniyetler Korosu, finalde uzun süre ayakta alkışlandı. Geceye katılan konuklar adına sahneye gelen America Abroad Media yöneticileri sergiledikleri müthiş performanstan dolayı Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat\'a teşekkür ederek plaket verdi.



ÜNLÜ İSİMLER HAYRAN KALDI



Dünyaca ünlü \'Game Of Thrones\' dizisinin yönetmeni Jack Bender, aktör Tom Berenger, Ürdün Prensesi Rym Ali, Tunuslu ünlü oyuncu Hend Sabry, Tim Clemente, Bill Mcdonald, John Luessenhop ve David Zucker gibi ünlü isimler ile birlikte bir çok ünlü dizilerin yapımcı, yönetmen ve oyuncuları da konseri ilgiyle izledi. Hatay\'ın bir arada yaşama kültürünü tüm dünyaya verdikleri barış mesajları kanıtladıklarını belirten Koro Başkanı Yılmaz Özfırat, America Abroad Media yönetimine teşekkür etti.



FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ



Gecenin finalinde Game Of Thrones\'in yönetmeni Jack Bender\'in de aralarında bulunduğu bir çok ünlü isim Yılmaz Özfırat ve koro üyeleri ile fotoğraf çektirerek, performansları için kutladı. Koro Şefi Yılmaz Özfırat, bir arada kültürünü tanıtmanın dışında Türkiye\'yi de tanıttıklarını belirterek şöyle konuştu:



\"Game Of Thrones\'tan tutun da dünyanın çok farklı filmlerine imza atmış yönetmenlerin huzurunda bir konser gerçekleştirdik. Yaklaşık 1000 kişilik davetli topluluğu vardı, ABD Kongre Üyeleri ve senatoya mensup kişiler buradaydı. Bizler başta Hatay olmak üzere ülkemizi tanıtmaya çalıştık, bir arada yaşama kültürünü insanlara aktarmaya çalıştık. Çok etkili olduğumuzu düşünüyoruz. Ülkemizin çok daha iyi yerlerde olması için burada biz ülke tanıtımı gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Emeği geçen başta Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, Hatay Valisi olmak üzere bizim buraya gelmemizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.\"