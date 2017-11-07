(Görüntülü Haber) Galler - Slovakya: 1-2

Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya),(DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde bugün başlayan UEFA 19 yaş altı (U19) Avrupa Şampiyonası 13\'üncü Grup karşılaşmalarının ilk maçında Slovakya, Galler\'i 2-1 mağlup etti. Türkiye, Kazakistan, Slovakya ve Galler\'in bulunduğu UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 13\'üncü Grup karşılaşmaları başladı. Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi\'nde günün ilk maçında Galler ile Slovakya karşı karşıya geldi. Belçika Federasyonu\'ndan Alexandre Boucaut, Florian Lemaire ile Türkiye\'den İbrahim Çağlar Uyarcan\'ın yönettiği karşılaşmaya; Galler; Ratcliffe, Clarck, Williams, Martinez, Lewis, Cooper, Cullen, Spence, Touray, Waite ve Spruce; Slovakya ise Valach, Majdan, Filinsky, Kozlovsky, Bednar, Brenkus, Bozenik, Vician, Mosko, Gulas ve Kral\'ovic on biri ile çıktı. Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı 1\'inci dakikada Galler\'den geldi. Başlama vuruşuyla birlikte atağa geçen Galler takımında sağ kanattan yapılan ortada Waite\'nin vuruşunda top az farkla auta çıktı. Slovakya milli takımında 5\'inci dakikada Bozenik, 6\'ncı dakikada Vician ile kazandığı gol fırsatını değerlendiremedi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın 42\'nci dakikasında gelişen Slovakya atağında ceza sahası içinde topla buluşan Vician düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı Slovakya\'nın üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Galler U19 milli takımı gol amacıyla Slovakya yarı sahasında baskı kurdu. 60\'ncı dakikada topla ceza sahasına giren Vician düzgün vuruşla maça eşitlik getirdi: 1-1. 75\'inci dakikada sol kanattan ani gelişen Slovakya atağında ceza sahasına atılan pasta Kral\'ovic düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-2. 82\'nci dakikada ani gelişen Galler atağında sağ kanatta topla buluşan Clark, ceza sahasına girerek çok sert vurdu. Top direğe çarparak auta çıktı. Karşılaşma Slovakya\'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Grubun diğer maçında bugün Türkiye ile Kazakistan karşı karşıya gelecek. Grup maçları 10 Kasım\'da Slovakya- Kazakistan ve Türkiye- Galler, 13 Kasım\'da ise Slovakya- Türkiye ve Kazakistan- Galler maçlarıyla tamamlanacak.