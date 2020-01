(Görüntülü Haber) Galatasaraylı Rodrigues'e açılışta büyük ilgi

Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) Çanakkale\'deki bir akaryakıt istasyonun açılışına katılan Galatasaray\'ın kanat ve forvet oyuncusu Garry Rodrigues\'e, taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Miller Holding ile Lukoil işbirliğince Çanakkale\'de akaryakıt istasyonu açılışı gerçekleştirildi. Lukoil tesislerinde yüzde 8 indirim sağlayan \'Taraftar Kart\' uygulamasını tanıtmak için açılışa, Galatasaray\'ın kanat ve forvet oyuncusu Garry Rodrigues de katılıdı. Miller Holding Dardanos Akaryakıt Tesisi\'nin açılış töreninde ayrıca AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Kepez Belediye Başkanı CHP\'li Ömer Faruk Mutan, Lukoil\'den Genel Müdür Arash Repac, Ticari Direktör Zaur Jalilov, Genel Müdür Yardımcısı Ercan Aydemir, CFO İsmail Kerimov, Yatırım Müdürü Ahmet Ural, Türkiye Satış Müdürü Tunçkan Yalnız, Bölge Müdürü Ezgi Canbul, Pazarlama Müdürü Ulaş Koç, Baş Hukuk Müşaviri Oğuz Sami Sarıkaya, Saha Müdürü Caner Can, Yatırım Koordinatörü Murat Şen, Yatırım Mühendisi Mert Okay ve LPG Mühendislik Koordinatörü Süleyman Oran katılırken, Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Can Mildon da yer aldı. Açılış öncesinde Rodrigues, Miller Holding\'te taraftarlarla buluştu. Futbol topuyla Galatasaray formaları imzalayan Rodrigues\'e, taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu, fotoğraf çektirme yarışına girdi. İmza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Garry Rodrigues, \"Zaten tek hedef vardır. Galatasaray gibi bir takım, herkesin istediği gibi şampiyon olmaktır. Bizim hedefimizde bu. Takımımızın gidişatından çok memnunum. Kısa bir zamanda iyi bir takım olduğumuzu, olmaya başardığımızı gösterdik. Bundan dolayı ben de çok memnunum. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Bundan sonra maç maç değerlendirip, bu performansımızı koruyup, hatta yükseltmek isteriz\" dedi. İmza töreni sonrası Garry Rodrigues protokol üyeleriyle birlikte, akaryakıt istasyonunun açılış törenine geçti. Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon, bu yıl Miller Holding olarak 50\'nci yılı kutladıklarını söyledi. Miller ailesi olarak, 50 yılda pek çok ilke imza atmanın, Çanakkale ve Türkiye için üretmenin onurunu yaşadıklarını belirten Mert Mildon, sözlerine şöyle devam etti: \"Bugün ise bu törenle başka bir ilki daha hayata geçiriyoruz. Her yeni başlangıç yeni bir heyecandır, yarınlara atılacak en güzel yatırımdır. Dünyanın en büyük akaryakıt şirketlerinden Lukoil gibi bir enerji devinin gücünü Miller\'in gücü ile birleştirmenin, Türkiye\'deki gücüne güç katmanın mutluluğu içindeyiz. Çanakkale ve Gelibolu\'da, toplam 6 akaryakıt istasyonumuz bundan sonra Lukoil markasının gücü ve kalitesiyle hizmet verecek. Lukoil\'ı şehrimizle tanıştırmış olmaktan dolayı da ayrıca heyecanımız büyük. Emek dolu, dostluk dolu bir yolu birlikte aştık, hayallerimizi, hedeflerimizi birleştirdik, güzel bir başlangıç yaptık. Bu vesileyle bir müjde daha vermek istiyorum. 2023 yılına kadar, Lukoil markası ile başta İstanbul ve Çanakkale olmak üzere toplamda 20 akaryakıt istasyonumuzu daha hizmete alacağız.\" Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kesilen kurdele ile Miller Holding\'in Dardanos Akaryakıt Tesisi hizmete girdi.