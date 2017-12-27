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Spor

(Görüntülü Haber) Galatasaraylı eski yönetici Özdoğan'dan sert eleştiriler

"Mart ayındaki mali genel kurulda yönetimi ibra etmeyeceğiz" "Duygun Yarsuvat aday olmazsa bir daha Galatasaray'ı konuşmaması lazım" "'Talebeniz darbe yapmıştır hocam' diyerek Duygun Yarsuvat hocanın öğrencisini doğru yola getirmek için başkan olmasını

27 Aralık 2017 16:14

\"Mart ayındaki mali genel kurulda yönetimi ibra etmeyeceğiz\"

\"Duygun Yarsuvat aday olmazsa bir daha Galatasaray\'ı konuşmaması lazım\"

\"\'Talebeniz darbe yapmıştır hocam\' diyerek Duygun Yarsuvat hocanın öğrencisini doğru yola getirmek için başkan olmasını istiyoruz\"

\"Seçim 4 aylık olmalı, aksi takdirde her türlü hukuki yollara başvuracağız\"

\"Galatasaray böyle gidemez\"

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA


 

Galatasaray Kulübü\'nün eski yöneticisi Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, başkanlık seçim süreci ve Dursun Özbek ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş\'ta bir otelde Tuncay Çobanoğlu ve Zafer Pınarcık\'la basın toplantısı düzenleyen Özdoğan, olağanüstü seçimli genel kurulu protesto ederek başkan adayı olmadığını söyledi. Özdoğan ayrıca, \"Mart ayındaki mali genel kurulda yönetimi ibra etmeyeceğiz\" dedi.

Özdoğan, \"Duygun Yarsuvat aday olmazsa bir daha Galatasaray\'ı konuşmaması lazım... \'Talebeniz darbe yapmıştır hocam\' diyerek Duygun Yarsuvat hocanın öğrencisini doğru yola getirmek için başkan olmasını istiyoruz... Seçim 4 aylık olmalı, aksi takdirde her türlü hukuki yollara başvuracağız... Galatasaray böyle gidemez\" ifadelerini kullandı.

Özdoğan\'ın açıklamaları şöyle;

\"Alınan seçim kararı 1905 ruhuna kurulan bir tuzaktır. 30 aylık yönetimin mali, sportif, idari karnesinde hiçbir başarısı yoktur. Galatasaray Sportif AŞ\'nin bağımsızlığı tehlikededir. Ocak 2018 seçim kararını protesto ediyoruz. Bu nedenden dolayı bu tuzak seçime girmeyeceğiz.

Duygun Yasuvat\'a sesleniyoruz; talebeniz Galatasaray\'da gizli darbe yapmıştır. Yarsuvat\'ı, öğrencisini doğru yola getirmesi için başkan adaylığına davet ediyoruz. Bu seçim 4 ay için yapılmalı. 4 ay sonra tekrar seçim yapılmalı. Galatasaray, teamüllerine uygun yönetilmelidir. Ocak 2018 seçimi, Galatasaray ortak aklının değil, emaneti taşıyamayanların bir kararıdır.

Sayın Duygun Yarsuvat, aday olmazsa bir daha Galatasaray\'ı konuşmaması lazım. Ortada bir kefalet var. Duygun Yarsuvat\'ın yarın sabah adaylığını açıklamasını bekliyorum. \'Çok iyi Galatasaraylıyım.\' demişti. Bu söyleme göre 4 aylığına göreve gelecektir. Yapılacak seçim Galatasaray\'ın teamüllerine aykırıdır. Eğer Duygun Yarsuvat, 6-7 aylık başkanlık yapmasaydı, teamülleri göstermeseydi, Dursun Özbek\'e kefil olmasaydı, aday olmayı düşünürdük. Dursun Özbek, tüzüğe darbe yaptı. Ben, Dursun Özbek olsam, Duygun Yarsuvat\'ın olduğu seçime girmem, adaylıktan çekilirim.

Eğer seçim 3 yıllık olursa, Dursun Özbek\'i mart ayında mali genel kurulda ibra etmeyeceğiz. Bundan sonra hukuki hakların hepsini kullanacağız. Bu konu da çok kararlıyım.

Galatasaray\'ın hocası Tudor olamazdı. Fatih Terim kararını Sayın Dursun Özbek aldı. Fatih Terim çok önemli bir isimdir ama istifa eden bir yönetim nasıl teknik direktör getirir? Galatasaray\'da buna karşı çıkıyorum. İstifa ediyorsunuz, antrenör getiriyorsunuz. İsmin Fatih Terim olup olmaması önemli değil. Yoksa, Fatih Terim\'e hiçbir Galatasaraylı bir şey söyleyemez. Galatasaray camiası her zaman Fatih Terim\'in arkasındadır, destekler. İstifa eden yönetim şimdi transfer yapacak. Bunun da olmaması gerekiyor. Bunlar kabul edilemez.\"

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