(Görüntülü Haber) Galatasaray'ın yeni başkanı Cengiz  Ben Galatasaray için gerekirse harcanırım

Taraftarın hiçbir zaman başını yere eğmeyeceğiz

Galatasaray büyük bir marka

Kazanacağımızı biliyorduk

Mücadele etmeyen olursa gözünün yaşına bakmam

Fatih Hoca\'nın istekleri bizim için çok önemli

Mazbatayı aldığımız gün, gündüz gece Galatasaray için çalışacağız

SERHAN TÜRK İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray\'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, seçimi kazandıktan hemen sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cengiz, Biz bu seçime çok iyi hazırlanamadık. Bir hafta sürdü hazırlıklar. Özellikle son 3 gün çok yoğun geçti. Ancak arkadaşlarım çok çalıştı. Ben bu neticenin böyle olacağını biliyordum. Zaten böyle olacağını bilmesem, girmezdim. Biz Galatasaray\'ız. Kaybedeceğimiz bir yarışa girmeyiz dedi.

GALATASARAY BÜYÜK BİR MARKA

Galatasaray\'ın büyük bir marka olduğunu ifade eden Cengiz, Galatasaray dünyanın ve Türkiye\'nin en büyük markalarından birisi. Biz burada Galatasaray için, aynı zamanda Türk sporu için varız. Sporun centilmenlik, dostuk olduğunu unutmadan ancak sahada ölümüne her şeyini veren bir yarış başlatmak istiyoruz. Bütün federasyonlara, bütün rakiplerimize saygı duyacağız diye konuştu.

Seçime çok çok iyi hazırlanamadıklarını ifade eden Mustafa Cengiz, Biz bu seçime çok iyi hazırlanamadık. Bir hafta sürdü hazırlıklar. Özellikle son 3 gün çok yoğun geçti. Ancak arkadaşlarım çok çalıştı. Ben bu neticenin böyle olacağını biliyordum. Zaten böyle olacağını bilemsem girmezdim. Biz Galatasaray\'ız. Kaybedeceğimiz bir yarışa girmeyiz dedi.

MÜCADELE ETMEYEN OLURSA GÖZÜNÜ YAŞINA BAKMAM

Seçimi kazandıktan sonra Galatasaraylı taraftarlara da seslenen Cengiz, Taraftarın hiçbir zaman başını yere eğmeyeceğiz. Maça gelip gitmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Takımın sahada savaşması, mücadele etmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Herhangi bir dalda mücadele etmeyen olursa, kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayacağım. Türk sporuna düzgün bir yönetim istiyoruz. Bizim lehimize değil, adil bir yönetim istiyoruz ifadelerini kullandı.

BEN GALATASARAY İÇİN HARCANIRIM

İlk başta açılan sandıklarda geride olduğu ancak daha sonra farkı kapatıp öne geçtiği hatırlatan Mustafa Cengiz, Kırılma noktası sağduyu oldu. Bütün yaşlı abilerim, \'Girme kaybedersin. Yazık olur, iyi adamsın\' dediler. Ben Galatasaray için gerekirse harcanırım. Galatasaray ölmedi. Ruhunun ölmediğini de bugün gördünüz. Galatasaray\'a ve Galatasaraylılara inanıyoruz. Mayıs ayında kesin seçime gideceğiz. Şampiyon olsak da gideceğiz. Biz 3 ay için gelmedik. 33 ay, 33 sene için geldik. Ömrümüz yettikçe biz devam edip, gençler yetiştireceğiz. Biz bütün projeleri en iyi hale getireceğiz. Dursun Özbek ve yönetim kuruluna tekrar teşekkür ediyoruz. Bize projeleri getirdiler, ancak biz onlardan daha iyi yöneteceğiz dedi.

MAZBATAYI ALDIĞIMIZ GÜN, GÜNDÜZ GECE GALATASARAY İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Mazbatayı aldıktan sonra hemen çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Cengiz, Sportif başarılar için oraya bütünüyle uzman, Galatasaray\'a yararlı insanları getireceğiz. Fatih hocanın istekleri bizim için çok önemli. Eksikleri varsa Galatasaray\'ın yapabildiği her şeyi yapacağız. Galatasaray\'ın var olan ruhunu daha da parlatacağız. Mali durumu çözmeye çalışacağız. Mazbatayı aldığımız gün, gündüz gece Galatasaray için çalışacağız diye konuştu.