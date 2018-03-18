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(Görüntülü Haber) Galatasaray'ın golcüsü Gomis: "Fırsatlar yakaladık ama Tanrı gol atmamızı istemedi"

"Bundan sonra 8 final maçımız var" Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'ın gol kralı Bafetimbi Gomis, "Bugün fırsatlar yakaladık ama Tanrı gol atmamızı isteme

18 Mart 2018 01:32

\"Bundan sonra 8 final maçımız var\" Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA Spor Toto Süper Lig\'in 26\'ncı haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray\'ın gol kralı Bafetimbi Gomis, \"Bugün fırsatlar yakaladık ama Tanrı gol atmamızı istemedi\" dedi. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Gomis, \"Ne yazık ki bu maçta da kendi evimizdeki derbide de gol atılmadı. Taraftarımıza da gollü maç izletmek isterdik ama olmadı. Kendi açımızdan ilerleme kaydettiğimizi söyleyebiliriz. Daha iyi sonuçlar alan bir Galatasaray görüyoruz. Bugün fırsatlar yakaladık ama Tanrı gol atmamızı istemedi. İyi bir maç oldu; keşke golleri de atabilseydik. Bundan sonra 8 final maçımız var. Puanları alıp şampiyonluğa yürümek istiyoruz\" değerlendirmesinde bulundu. Gomis ayrıca, \"Türkiye\'de ilk imzayı attığımda gol için değil şampiyonluk yaşamak için geldiğimi söylemiştim. Elbette bugün gol atıp taraftarı sevindirmek isterdim. Maicon ve Tolga da atabilirdi ama şans bizim yanımızda değildi. Galatasaray\'ın 4 yıldızı varsa bu takım oyunundan dolayı var... Geleceğe bakınca; Galatasaray Müzesi\'ne gittiğimde en çok gol atan oyuncular arasında değil şampiyon olan takımın fotoğrafında yer almak isterim\" ifadelerini kullandı.

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