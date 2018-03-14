(Görüntülü Haber) Galatasaray'ın eski başkanı Özbek: "Hiçbir zaman kasa kolaylıkları ve hizmetten dolayı bir kuruş tahsil etmedim, etmeyeceğim"

\"Şampiyon olacağız\" \"Benim üzerimde olumsuz bir algı yapılmaya çalışılıyor\" \"2017\'ye kadar Özbek Turizm AŞ, 90 milyon TL kasa kolaylığı yapmıştır\" \"Telefonum 24 saat açık, davete icabet ederiz\" Serhan TÜRK/İSTANBUL,(DHA) Galatasaray\'ın Mart ayı olağan divan kurulunda sarı kırmızılı kulübün eski başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek şöyle konuştu: \"Geçtiğimiz bir aylık dönemde olumlu şeyler oldu. Bunların başında SPK olan gelişme geliyor. İkinci sermeye artışı Şubat ayı itibarıyla SPK ile ilgili gelişmeler 2017 Şubat\'tı. 2017 Şubat\'ta Riva ve Florya aralarımız geliştirmek suretiyle Galatasaray kasasına 94 milyon Dolar para girdi. Yaklaşık 340 milyon TL. O günkü yönetim ben ve arkadaşlarım, genel kurulda söz verdiğimiz çerçevede 340 milyon TL\'yi hiç düşünmeden bir proje çerçevesinde Sportif AŞ sermaye artış avansı olarak gönderdik. Randevu istedik SPK başkanından. Galatasaray finansal yapısı itibariyle negatiften çıkış iki aşamalı sermaye artışı yapmak istedik. 21 milyon TL\'den 108 milyon TL\'ye çıkardık. ikinci için 540 milyon TL\'ye çıkarmak için kendisi ile konuştuk. Birinci için gerekli şeyleri hazırladık. SPK daveti üzerine sunum yaptık. Maksadı mevcut sermeye durumumuzun futbol şubemizi yönetmeye durumu yoktu. Bunun için yaptık. Nisan ayı itibariyle SPK\'dan izin aldık. İkinci sefer SPK\'ya başvuru yapmak istediğimizi söyledik, tamam dediler. Aynı şekilde hazırlayın dediler. Denizbank ile yapıyorduk. İkinciyi hazırlarken aralık ortalarına geldi. Konuyla ilgili yapmış olduğumuz gelişimi Riva ve Flroya\'nın desteğiyle sermaye artışını yapılması Galatasaray için çok önemli. Galatasaray\'a hayırlı olmasını diliyorum.\" \"ŞAMPİYON OLACAĞIZ\" Futbol takımının gidişatı ile ilgili konuşan Özbek, \"Sene başında kuruduğumuz takım başarılı gidiyor. Başında çok değerli bir antrenör var. Taraftarımızla, yönetimimizle bu sene şampiyonluğun en büyük adayıyız ve şampiyon olacağız. Bu hafta sonu çok önemli bir maç var. Mayıs ayına şampiyonluğunu görüp, hep beraber kutlayacağız\" ifadelerini kullandı. \"BENİM ÜZERİMDE OLUMSUZ BİR ALGI YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR\" Dönemlerinde olumsuz şeylerin de olduğunu belirten Özbek, \"Futbolcuların 7, basketçilerin 9 ay maaşı ödenmemiş deniyor. Benim üzerimde olumsuz bi algı yapılmaya çalışılıyor. Bu haberleri servis edenlerin Galatasaraylı olduğunu düşünmüyorum. Bunlar Galatasaraylı olamazlar. Burada Galatasaray\'a zarar vermek uğruna karalama kampanasının farkındasınızdır. Yönetim raporunun içeriğine dikkatini çekmek istiyorum. Raporun içerisinde 31 ocak-31 aralık olarak açıklandı. Raporun içerisinde taraflar karıştırılmış. Dursun Özbek, Özbek Turizm gibi. Dursun Özbek\'i karalayalım, itibarsızlaştıralım deniyor. Rakamlar doğru. Fakat satır aralarına girdiğinde maksat başka oluyor. Rapor bildiğiniz gibi internette yayınlandı. Ertesi gün telefonlarım susmadı. Rapor bir hedefe odaklanmış; Dursun Özbek\'i karalamak\" dedi. \"TELEFONUM 24 SAAT AÇIK, DAVETE İCABET EDERİZ\" Mazbata töreninin ardından başkanla yaptığı görüşmede Özbek Turizm\'in yaptığı kasa kolaylığını anlattığını ifade eden Özbek, \"Bu konuları medya vasıtasıyla tartışmayalım. Telefonum 24 saat açık. Yapacağı davete icabet de ederiz. Galatasaray\'ı yıpratan konular bu şekilde tartışılmaz. Konuyla ilgili divan başkanım da aynı endişeyi yaşıyordu. Bana geldi baş başa görüşün dedi. Başkan gerek yok demiş. En azından bana öyle geldi\" diye konuştu. \"2017\'YE KADAR ÖZBEK TURİZM AŞ, 90 MİLYON TL KASA KOLAYLIĞI YAPMIŞTIR\" Şahsına yapılan karalama kampanyasından sonrasında açıklama yapma gereği duyduğunu anlatan Dursun Özbek, \"Özbek Turizm AŞ ile Galatasaray arasındaki ilişki. Çok üzülüyorum, bu konunun burada tartışmasını. Özbek Turizm yönetim kurulu başkanıyım. 20 sene evvel ilişki başlamış. Bu raporu gördüğümden sonra 5 seneyi inceledim. 2014\'ten itibaren hiçbir yönetim kurulunda yokken, 2017 tarihine kadar Özbek Turizm AŞ 90 milyon TL kasa kolaylığı yapmıştır. 5 yıl boyunca kulübe, sporculara ve yabancı misafirlerine konaklama hizmeti vermiş, yaklaşık 4 milyon TL. Kasa kolaylığı çerçevesinde 7 milyon 800 bin TL faiz faturası kesmiş. Başka ne yapmış, ödenmesi gereken noter harçları ile ilgili ödemeler yapmış. Bunları Galatasaray\'a faturalamış\" değerlendirmesinde bulundu. \"HİÇBİR ZAMAN KASA KOLAYLIKLARI VE HİZMETTEN DOLAYI BİR KURUŞ TAHSİL ETMEDİM, ETMEYECEĞİM\" Dursun Özbek, \"Devlet, yapılacak kazanca bağlı olarak yüzde 5\'ini spor kulüplere bağışta bulunabileceğini açıkladı. Özbek AŞ de böyle bir kurum olduğunu göre destekler çerçevesinde Galatasaray Spor Kulübü\'ne 2014\'ten itibaren bağış makbuzları kesmiştir. Toplam 5 milyon 700 bin TL. Bu devam edecek. Yapılmaya çalışan algı gibi değil. Mart ayı geliyor. Yüzde 5 çerçevesinde bağışlar devam edecek. Dursun Özbek hiçbir zaman kasa kolaylıkları ve hizmetten dolayı bir kuruş tahsil etmemiştir, etmeyecektir. Bunlar kardeşime, çocuklarıma ve aileme vasiyettir. Benden sonra bunlar devam edecektir. Galatasaray\'a her şekilde hizmet ettim. Bundan sonra da devam edeceğim\" diyerek sözlerini noktaladı.