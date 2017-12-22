(Görüntülü Haber) Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi başladı (4)

Başkan Özbek: \"Aklımdaki tek isim Fatih Terim\'di\"







\"Galatasaray futbol takımını şampiyonluğa taşıyacak tek aday Fatih Terim\'di\"







\"Kendisine teşekkür edip, \"Hoşgeldiniz hocam\" diyorum\"







Fatih Terim: \"Süre önce 20 Ocak\'a kadar, sonrasında Mayıs\'a kadar, sonrasında tekrar oturup konuşacağız diye bir söz geçti aramızda\"







\"Elimi taşın altına sokmam gerektiği için buradayım\"







\"Telaşlanmamalıyım ama acele etmeliyiz. Yapacak çok şeyimiz var\"







\"Zaman zaman ayrılıklar oluyor. Ayrılıklardan ziyade bağlılıklar daha ağır basıyor\"







Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tecrübeli teknik adam Fatih Terim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladıkları törende konuştu.



Şu ifadeleri kullandı;



Olayı kelimelerle anlatmak çok kolay değil. Galatasaray\'a ömrünü vermiş, kariyerini Galatasaray\'da geliştirmiş, sporculuk ve çalıştırıcılık döneminde Galatasaray\'ı zirveye taşımış bir isim Fatih Terim.



Ligler devam ediyor. Birinci devrenin son maçına çıkacağız. Galatasaray\'ın hoca eksiğini tamamlama gereği ortaya çıkmıştı. Bu nedenle hoca eksiğimizi gidermemiz gerekiyordu. Bir sürü şey yazılıp çizildi ama bir gerçek vardı.. Aklımdaki tek isim Fatih Terim\'di.



Galatasaray futbol takımını şampiyonluğa taşıyacak tek aday Fatih Terim\'di. Kendisine telefon ettim, \'buluşalım\' dedim. Tabii Galatasaray ananeleri içinde başkana başkanlığı hissettirdiği bir tavırla sevgili hocam \'emriniz olur nerede isterseniz buluşalım\' dedi. Galatasaray\'ın eksikleriyle ilgili, \'ne olacağı ortada, böyle böyle hocam\' dedim ve bana \'Biliyorum başkan, hazırım. Ben Galatasaray\'a 1974\'te imza attım\' dedi. Para konuşmam, burası yuvam, para benim için önemli değil\" dedi.



\'Galatasaray\'la hiçbir zaman ücret konuşmadım. Ne kadar takdir ediyorsanız\' deyince, ben de kendisine \'1905 lira yıllık ücret versem olur mu?\' dedim.



20 şampiyonluğun 6\'sı, UEFA Kupası, kimseye nasip olmamış bir başarı çizgisi var. Galatasaray\'a bu zamana kadar verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum. Galatasaray\'a hizmet edeceği bir çok dönem olacak. Kendisine teşekkür edip, \"Hoşgeldiniz hocam\" diyorum.\"



FATİH TERİM: \"ELİMİ TAŞIN ALTINA SOKMAM GEREKTİĞİ İÇİN BURADAYIM\"



Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim ise, Özbek\'in ardından şu ifadeleri kullandı;



\"Başkanımız çok güzel bir şekilde izah etti. İki şey konuştuk. Biri ekonomi biri de süre. Süre önce 20 Ocak\'a kadar, sonrasında Mayıs\'a kadar, sonrasında tekrar oturup konuşacağız diye bir söz geçti aramızda.



Galatasaray\'la beni buluşturdukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Hayatım burada geçti. Zaman zaman ayrılıklar oluyor. Ayrılıklardan ziyade bağlılıklar daha ağır basıyor. Galatasaray\'ın son aylardaki durumuna baktığımızda \'neden olmasın\' diyen benim. Gelip benden Galatasaray\'ın ihtiyacı var denildiğinde görev alma gerekti... Elimi taşın altına sokmam gerektiği için buradayım.



Daha önce aldığımız başarılardan daha fazlasını yapma adına buradayız. Burada başkan, yönetim, ben ve tüm Galatasaray çalışanları, muhteşem Galatasaray taraftarının takımıyla birleştiği andaki başarıyı ortaya koymak için buradayız.



Telaşlanmamalıyım ama acele etmeliyiz. Yapacak çok şeyimiz var.



2 gün sonra, çok da sevdiğim, renktaşımız olan Göztepe ile oynayacağız. Bugün ilk antrenmanıma çıktım. Zamanımız var ama çok da fazla değil. Bir an evvel kolları sıvamalıyız.



Bu arada sevgili meslektaşım Igor Tudor\'a yaptıkları hizmet için sonsuz teşekkürler ediyorum ve ona kariyerinde başarılar diliyorum.\"



İmzaların atılmasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi.