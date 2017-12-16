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Spor

(Görüntülü Haber) Galatasaray'a Malatya'da coşkulu karşılama

Taha AYHANMALATYA, (DHA) SÜPER Lig'in 16'ncı haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi, Malatya'ya geldi

16 Aralık 2017 23:17

Taha AYHANMALATYA, (DHA)
SÜPER Lig\'in 16\'ncı haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi, Malatya\'ya geldi.
Uçakla saat 17.00\'de Malatya Havalimanı\'na inen Sarı-kırmızılı kafileyi, taraftarlar sevgi gösterileriyle karşıladı. Özellikle Gomis\'e tezahürat eden taraftarlar, meşale yakıp futbolculara destek sloganları attı.
Havalimanından otobüsle ayrılan Galatasaray kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti. Kulüp yöneticilerinin de yer aldığı Galatarasay\'da sakatlıkları bulunan Mariano Ferreira, Tolga Ciğerci ve Lasmin Latovlevici Malatya\'ya getirilmedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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