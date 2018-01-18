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Spor

(Görüntülü Haber) Galatasaray'a İzmir'de coşkulu karşılama

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Bucaspor’la karşılaşacak Galatasaray, bu akşam 18:00 uçağıyla kamp yaptığı Antalya’dan İzmir’e geldi

18 Ocak 2018 00:11

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Bucaspor’la karşılaşacak Galatasaray, bu akşam 18:00 uçağıyla kamp yaptığı Antalya’dan İzmir’e geldi.

Adnan Menderes Havalimanı’nda sarı-kırmızılı kafileyi taraftarlar coşkuyla karşıladı. Galatasaray’da kaptan Selçuk İnan kendisine destek veren taraftarların yanlarına giderek teşekkür etti. Minik Galatasaraylıların çiçeklerle karşıladığı teknik direktör Fatih Terim ise “İmparator Fatih Terim\" tezahüratı yapan taraftarları selamladı. Terim, sevenlerini kırmayarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Galatasaray takımı kamp yapacağı otele hareket ederken bazı taraftarlar havalimanının çıkışında yaktıkları meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu. Yarın Buca Arena’da oynanacak Bucaspor - Galatasaray maçı saat 20:30’da başlayacak. İstanbul\'daki ilk maçı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

 

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