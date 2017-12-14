(Görüntülü Haber) Galatasaray ve sponsorundan Tekerlekli Basketbol Takımı'na büyük destek

HDİ Sigorta\'dan Galatasaray\'a 2\'nci sponsorluk HDI Sigorta; Erkek voleybol takımının ardından Tekerlekli Basketbol Takımı\'na da sponsor oldu Galatasaraylı Yönetici Ural Aküzüm: \"Tekerlekli basketbol takımı çok itibarlı marka\" Ceyhan Hancı: \"Kupa canavarı bir takımın yanında olmak bizim için keyif verici\" Sedat İncesu: \"Galatasaray ile beraber engelli sporuna ilgi arttı\" İsmail Ar: \"Türkiye\'de engelliler sokağa çıkamazken, Avrupa şampiyon olduk\" OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA) Galatasaray ile HDİ Sigorta arasında Erkek Voleybol takımının ardından, Tekerlekli Erkek Basketbol takımı arasında da sponsorluk sözleşmesi yapıldı. Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde imzalanan sponsorluk törenine Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ile HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu ile oyunculardan İsmail Ar katıldı. Törende ayrıca 1905 Galatasaraylı Yönetici Ve İşadamları Derneği Başkanı Metin Öztürk de hazır bulundu. URAL AKÜZÜM:\"GALATASARAY, TÜRKİYE\'DEKİ 7 MİLYON ENGELLİNİN ÜMİDİNİ BAĞLADIĞI BİR YER\" Özhan Canaydın döneminde kurulan Tekerlekli basketbol takımının büyük başarılar yakaladığını belirten Uğur Aküzüm, \"Tekerlekli Sandalye basketbol takımı Galatasaray\'ın en önemli projelerinden biri. Türk Cumhuriyeti tarihinin en başarılı spor branşı. 6 kez Avrupa şampiyonu, 4 kez Kıtalararası şampiyonluğu ve 10 defa üst üste ligde şampiyon olmuştur. Hiçbir takım böyle kazanmadı. Galatasaray, Türkiye\'deki 7 milyon engellinin ümidini bağladığı bir yer. HDI Sigorta ile çok iyi bir partner olacağız. Geçenlerde balo yaptık. Tarihimizde ikinci defa HDI Sigorta ile anlaşma yapıyoruz. Tekerlekli basketbol takımı çok itibarlı marka. Bu anlaşma hayırlı olsun\" diye konuştu. CEYHAN HANCI: \"KUPA CANAVARI BİR TAKIMIN YANINDA OLMAK BİZİM İÇİN KEYİF VERİCİ\" Galatasaray\'a daha öncede sponsor olduklarını belirten Ceyhan Hancıoğlu, \"5 sene marka sponsorluğumuz vardı. 3 sendir de voleybol isim sponsorluğumuz var. Bugün bu işbirliği taçlandıran bir organizasyonda bir aradayız. Kupa canavarı bir takımın yanında olmak bizim için keyif verici\" dedi. SEDAT İNCESU: \"GALATASARAY İLE BERABER ENGELLİ SPORUNA İLGİ ARTTI\" Galatasaray ve sponsorlarından aldıkları desteğin sonuna kadar hakkını vereceklerini belirten Sedat İncesu, \"Geçen seneki gibi HDİ sigorta ile beraber sonuna kadar hakkını vereceğiz. Sedat İncesu, 2005 yılından beri Galatasaray ile beraber engelli sporuna ilgi arttı. Bu farkındalıkla engelli sporu gelişti. Ampute futboluna ciddi bir yatırım yapılıyor. Ampute Futbol Takımı\'nın başarısı ile biz de gurur duyduk. Biz bugün doğru ne ise onu yapıyoruz. Biz tek amacımız giydiğimiz formayı, bu milli takım forması da olur, aldığımız desteğin karşılığını sonuna kadar vermek\" diye konuştu. İSMAİL AR: \"TÜRKİYE\'DE ENGELLİLER SOKAĞA ÇIKAMAZKEN, AVRUPA ŞAMPİYON OLDUK\" Türk sporunun engelliler konusunda Galatasaray\'ı örnek alması gerektiğini belirten İsmail Ar, \"İki senedir çok güzel sponsorluk anlaşmaları yapılıyor. Bu engelli sporuna bakış açısının değiştiğini gösteriyor. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Galatasaray\'ın engelli sporuna büyük katkılar veriyor. Türkiye\'de engelliler sokağa çıkamazken, biz Avrupa şampiyon olduk. Florya\'yı gezerseniz, bize uygun fiziksel şartlar sağlandı. Türkiye\'de Galatasaray\'ı örnek alırsak daha çok madalya alacağımız düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.