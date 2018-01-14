T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Galatasaray teknik heyeti ile basın mensupları maç yaptı

Serhan TÜRK / ANTALYA, (DHA) Galatasaray, devre arası kampı için Antalya'da hazırlıklarını sürdürürken, bugün idmanın ardından Galatasaray teknik heyeti ile basın mensupları maç yaptı

14 Ocak 2018 02:27

Serhan TÜRK / ANTALYA, (DHA)

Galatasaray, devre arası kampı için Antalya\'da hazırlıklarını sürdürürken, bugün idmanın ardından Galatasaray teknik heyeti ile basın mensupları maç yaptı.

Kampın yapıldığı otelin sahasında 8\'er kişilik takımlar halinde oynanan maçta teknik heyet takımında teknik direktör Fatih Terim de yer aldı. Mücadeleyi teknik ekip 14-5 kazandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, attığı 3 golle galibiyette önemli rol aldı. Teknik ekipte Ümit Davala ve Mert Çetin 3\'er, Hasan Şaş ve Levent Şahin 2\'şer, Fadıl Koşutan ise bir gol kaydetti.

Maçı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı ekibin eski golcüsü Johan Elmander de takip etti. Özbek, maçtan sonra tüm basın mensuplarını tebrik etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Serhan TÜRKANTALYA DHA GalatasarayAntalyaGalatasarayKampınFatih TerimMücadeleyiGalatasaray Teknik Direktörü Fatih TerimTeknikDavalaMertHasanLeventFadıl KoşutanMaçı Galatasaray Başkanı DursunJohan Elmander

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24