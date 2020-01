(Görüntülü Haber) Galatasaray Teknik Direktörü Tudor Bugün sahada bir takım ruhu vardı

Selçuk herkesten fazla saygı hak ediyor

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Kasımpaşa\'yı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Sahada bir takım ruhu olduğunu söyleyen Tudor, Gayet iyi şeyler gördüm bu maçta. Bafetimbi Gomis için çok mutluyum, bugün 2 gol attı. Latovlevici için kolay bir maç değildi, uzun zamandır oynamadı. Sol ayaklı bir oyuncuya ihtiyaç vardı, o da bizim ihtiyacımızı karşıladı. Ama her şeyden önce iyi bir takım ruhu vardı sahada. Tüm takıma teşekkür ederim diye konuştu.

SELÇUK HERKESTEN FAZLA SAYGI HAK EDİYOR

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan hakkında gelen bir soruya yanıt veren Hırvat çalıştırıcı, Öncelikle böyle bir galibiyetten sonra Selçuk konusuyla gelmek doğru değil. Selçuk bizim kaptanımız, bizimle kontratı var. Galatasaray\'a çok şey katmış bir isim. Hatırladığım kadarıyla kaptan olarak birçok şey kazandı burada. Ama futbolda insanlar bu tip şeyleri çabuk unutuyorlar. Ben çok yakınım Selçuk\'a. Bence herkesten daha fazla saygı hak ediyor. Önemli bir oyuncu, takımın bir parçası. Mutlaka gerektiği zaman bize yardımda bulunacaktır açıklamasında bulundu.

İYİ YAPAMADIĞIMIZ ŞEYLERİN ÜZERİNE GİTMELİYİZ

İyi yapamadıkları şeylerin üzerine gitmeleri gerektiğini söyleyen Tudor, Kendimizi geliştirmeliyiz. Antalyaspor maçından sonra bu maça gelirsek, duran toplarda iyi işler yaptık bugün. Antalyaspor maçında da aslında iyiydik ama yine bir duran top golü yedik çünkü rakibimize çok fazla korner verdik. İyi bir başlangıç yapıldı sezona ama bu bir şey ifade etmiyor sadece güven veriyor. Lig uzun bir maraton. İyi bir başlangıç yapmak, kötü başlamaktan daha iyi ama burada anahtar nokta eksik yanlarımızın üzerine gitmek ve bunları geliştirmek. Herkes bireysel olarak kendi eksiklerini gidermeli ifadelerini kullandı.

BENİM İŞİMİN EN ZOR YANI, 11 OYUNCU SEÇMEK ZORUNDA OLMAM

Son olarak kadro tercihleri hakkında konuşan Hırvat teknik adam, Benim işimin en kötü yanı, en zor yanı ve sevmediğim yanı, sadece 11 oyuncu ile oynayabilmek. Her gün 21-22 hatta kalecileri de sayarsak 24 kişiyle çalışıyorum. Her gün onların ne kadar iyi çalıştığını görüyorum. Ama maç günü gelince sadece 11 kişi oynayabiliyorsunuz. Bu işin en zor yanı bu. Ama tabii ki benim işim burada seçim yapmak. Ben de genç oyuncuları çok seviyorum ama benim için de, sizler için de galibiyet çok çok önemli. Çok kaliteli bir kadroya sahibiz, bu yüzden gençlere şans vermek çok kolay olmuyor. Buradaki kural şu ki, futbolcuların kendilerini hazır tutması gerekiyor diyerek sözlerini noktaladı.