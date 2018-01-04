(Görüntülü Haber) Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka maçının ardından

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter İstifa sesleri kötü etkiliyor

Benim hakkımdaki kararı yönetim kurulu verir

Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt Önümüzde uzun bir yol var

Wilbekin çok oynamak istedi ama müsaade etmedim

İSTANBUL, (DHA)

7DAYS EuroCup Top 16 Turu E Grubu ilk maçında Darüşşafaka deplasmanda Galatasaray Odeabank\'ı 84-65 mağlup etti.

Mücadelenin ardından iki takım başantrenörleri Sinan Erdem Spor Salonu\'nda yapılan basın toplantısıyla karşılaşmayı değerlendirdi.

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, maç içinde kırılganlık yaşadıklarını dile getirerek, Sürekli aynı senaryoyu yaşıyoruz, maç içinde kırılganlık yaşıyoruz. Maçı kazanmak adına savaşmıyoruz. Takım ruhundan uzaklaştıkça da hata yapıyoruz. Oyunu tutamıyoruz. Ucu ucuna arka arkaya maçlar kaybettiğimiz için takımı sarsıyor. Richard ve Hopson\'ın devam eden sakatlığı olunca onları da kullanamadık. Bu şekilde de kaybettik dedi.

İSTİFA SESLERİ KÖTÜ ETKİLİYOR

Taraftarların protestosunu değerlendiren deneyimli koç, Dört sayı mağlupken istifa sesleri başlıyor ve artarak devam ediyor. Takımı kötü etkiliyor. Bu oyunda takımı destekliyorsanız maçın sonuna kadar desteklersiniz. Bizde ise çok farklı şeyler oluyor. Önde olduğumuz maçta \'Hakeme niye itiraz etmiyorsun\' diye tepki geliyor. Bununla başa çıkmak mümkün değil diye konuştu.

Kağıt üzerinde Daçka\'yı yenemeyecek güçte olmadıklarının altını çizen Kunter, İlk turda da bu takım nerelerden üst tura çıktı. Bugüne kadar ilk defa böyle maç kaybediyoruz. Kaybettiğimiz maçların çoğunda 3 sayı ya da 5 sayıyla kaybettik. Böyle kaybedince takımda biraz motivasyon eksikliği oluyor. Zaman zaman bazı oyunculardan hiç verim alamıyoruz. Kötü bir takım olduğumuzu düşünmüyorum. Bazen bu tip mağlubiyetlerin faydası olur. Bazen çok farklı mağlup olan takımlar daha iyi reaksiyon verirler. Yeni oyuncu getirdik, biraz kilosu var. 2 aydır oynamıyor. Bize anında artı getirecek oyuncu bulmak kolay değil. Çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

BENİM HAKKIMDAKİ KARARI YÖNETİM KURULU VERİR

İstifa edip etmeyeceği ile ilgili konuşan Erman Kunter, Benimle ilgili bir şey varsa buna Galatasaray Yönetim Kurulu karar verir. Sorumlu aranacaksa sorumlu koçtur. 12 oyuncu emek veriyor, bu emeğe saygı göstermemiz gerekiyor diyerek sözlerini noktaladı.

BLATT ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR

Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt ise, baskının ev sahibi ekipte olmasının kendilerine avantaj sağladığını belirterek şunları söyledi

Hücum ve savunmada doğru bir amaçla buraya geldik. Bu da bizim daha açık alanları değerlendireceğimiz bir basketbol ortaya koymamızı sağladı. 84 sayı atmak bir yana bunu sadece 2 üçlük atarak yapmak da ilginç bir durum. Bazen uluslararası maçlarda ilk maçları deplasmanda oynamak o takım için avantaj haline dönüşebilir. Baskı ev sahip takımda olur genelde. Belki de bu bize yardımcı oldu. Asıl bize yardımcı olan hücum ve savunmadaki oyunumuz ve birbirimize bağlı basketbol oynamamız. Bu sadece oynayacağımız altı maçtan bir tanesi. Önümüzde uzun bir yol var. Genç ve yeni bir takıma sahibiz. Böyle olduğunda maçları, tek tek düşünmek daha mantıklı. İlk grup aşamaların açık ara en iyi olanı Bayern Münih\'i dün izledik. Bizimle aynı grupta yer alan FIAT Turin onlara karşı kazandı. Bayern\'in daha iyi bir yerde olacağına inanıyorum. Kuban da güçlü bir takım. Az önce dediğim takımlar kupayı kazanmak hakkında daha çok konuşabilir. Bizim gibi genç ve yeni bir takım için bunlar hakkında konuşmak için daha erken.

WILBEKIN ÇOK OYNAMAK İSTEDİ AMA MÜSAADE ETMEDİM

Scottie Wilbekin\'in sakatlığı ile ilgili yorum yapan Blatt, Scottie\'nin bugün giyinmiş bir şekilde yedek kulübesinde olduğunu gördünüz. Çok oynamak istedi ama ben onun oynamasını istemedim. Scottie\'nin geri dönebilmesi için 3-4 gün daha var. Onu dinlendirmeyi daha doğru bulduk. Geçtiğimiz ay onun olmadığı üç-dört maçı kaybettik. O olsaydı kazanabilirdik fakat bu durumlarda sürece güvenmelisiniz ki oyunca sağlıklı olarak takıma geri dönsün. Bugün bu maça kadar iyi oynamış olan Kaptan Furkan Aldemir\'den de yoksunduk. Furkan\'ın yokluğunda Emircan devreye girmesi; Scottie\'nin yokluğunda Kartal\'ın ön plana çıkması bizim için sevindirici gelişmeler. Bu sakatlıkların yaşanması bu çocuklara şans doğurdu. Her şey tamamen onların ellerinde dedi.

Blatt, yerli oyuncular ile ilgili gelen bir soruya ise, Oyuncularımı memleketlerine göre ayırmıyorum. Onların hepsi Daçka\'nın oyuncuları. Koç olarak en büyük başarımlarımdan bir tanesi genç oyuncuların gelişiminde katkıda bulunmak. Bir oyuncu bir koçla başladığı zaman gelişimde olması gerekir. Koçluk da budur! Eğer böyle olmuyorsa kötü bir iş çıkarıyorsunuz demektir. Bu oyuncuların gelişimi, takım olarak da bizi taşıyor yanıtını verdi.