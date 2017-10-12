(Görüntülü Haber) Galatasaray Odeabank - Bayern Münih maçının ardından

Erman Kunter: \"Yapmayacağımız hatalar yaptık\"

\"Daha iyi oynamamız gerekiyordu\"

Sasa Djordjevic: \"Çok önemli bir galibiyetti\"

7DAYS Avrupa Kupası B Grubu maçında Galatasaray Odeabank, Bayern Münih\'e 86-69 mağlup oldu.



Mücadelenin ardından Galatasaray Odeabank Koçu Erman Kunter ve Bayern Münih Koçu Sasa Djordjevic basın mensuplarının karşısına çıktı.



Beklemedikleri derecede kötü oynadıklarını söyleyen Kunter, \"Özellikle birinci devrede. İkinci devrede biraz olsa da toparlandık. Bayern Münih\'in kadro kalitesi EuroLeague seviyesinde. Baktığınız zaman entarnasyonel oyunları var, Sırp ve Alman oyuncuları var. Boş bir takım değil. Bizim için teselli çok kötü bir takıma yenilmedik. Üçüncü periyotta kötü oynamadık fakat çok kötü top kayıplarıyla birlikte disiplimimizi kaybediyoruz. Bu kadar çabuk disiplinimizi kaybetmemiz gerekiyor. Bazı pozisyonlarda yapmayacağımız hataları yaptık. Bunların en büyük çaresi antrenman yapmak. Fikstürümüz de zor. Darüşşafaka, İzmir ve Podrogica deplasmanlarından sonra Fenerbahçe maçı var. Bu kadar kötü olacağımızı bekliyorduk. Başa baş bir oyun oynanamızı bekliyorduk\" diye konuştu.



KUNTER: \"DAHA İYİ OYNAMAMIZ GEREKİYORDU\"



İlk çeyrekteki farkı kapatamadıklarını aktaran deneyimli koç, \"Bayern Münih\'in savunması bizi zor durumda bıraktı. En önemli silahımız devamlı mücadele etmek, çalışmak. Moral bozukluğu oldu, başlar düştü fakat genelde mücadele ettik. Bir de bir sıkıntı yaşadık. Biz birinci devre Scotty\'yi üç faullü diye çıkardık. Sonrasında ise bir hata oldu. Scotty\'nin iki faulü vardı ve faul yanlış kişiye yazıldı. Bu sistemimizi bozdu, hata oldu ve bizi hırpaladı. Bu özür değil fakat bizim de tempomuzu buldu. Her şeye rağmen çok daha iyi oynamamız gerekiyordu\" diyerek sözlerini noktaladı.



DJORDJEVIC: \"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYETTİ\"



Bayern Münih Başantrenörü Sasa Djordjevic ise, \"İlk maçı kazanmamız çok önemliydi. Çok önemli bir galibiyetti. Maçın başından ne istediğimizi çok biliyorduk. Taraftarı oyun içine sokmadık. Bunun dışında hücumda ve savunmada daha iyi olan taraf bizdik. İyi hücum ettik, boş şutları iyi değerlendirdik. EuroCup uzun bir serüven. Bu nedenle deplasmanda kazandığımız her galibiyet iki galibiyet olarak sayılabilir. Burada Galatasaray karşısında farklı kazanmak ileride de iyi olacak. Zannetmiyorum ki herkes burada gelip böyle bir farkla kazanabilir. Bazı oyuncularım çok iyi çalışıyor, bugün de ödülünü aldık\" açıklamasını yaptı.