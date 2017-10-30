(Görüntülü Haber) Galatasaray Futbol Direktörü Ergün'den sert açıklamalar

\"Ağır bir kart, kırmızı! Badou\'nun gördüğü kırmızı da\"

\"Hakemin yani oyuna hakim olan kişinin böyle kötü yönetme lüksü olamaz\"

\"Kararların lehimize dönmesi için illa bağıralım mı?\"

(Aykut Kocaman\'ın açıklamalarının sorulması üzerine) \"Bildiği bir şeyler varmış demek ki\"

\"Biz şampiyon olacağız\"

Fatih TURAN / TRABZON, (DHA)





Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, deplasmanda 2-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Cenk Ergün\'ün sorulara verdiği yanıtlar şöyleydi:



\"Temposu yüksek bir maç oldu. Geçen haftadan sonra, izleyenlerin bizi görmeye alıştığı futbolu sergileyemedik. Bu ortada. Biz bundan derslerimizi alacağız. Asıl önemli olan; bir takım iyi oynamayabilir. Ama bundan dolayı bütün takdir haklarının bizim aleyhimize kullanılması gerekmiyor. Gösterilen kartlar, gösterilmeyen kartlar. Geçen haftadan sonra bu polemikler nerede bitecek, onu ben de bilmiyorum. İlk yarıda Fernando\'ya yapılan pozisyonu herkes gördü. Kart yok. Olcay atılacağını önceden biliyor. Hakem gelmeden biliyor zaten. Hakem kartı göstermiyor, Feghouli işin içine sokuluyor. Ağır bir kart, kırmızı! Badou\'nun gördüğü kırmızı da... Onun gibi kaç pozisyon var ama kart yok. Biz kötü oynadık; bundan ders çıkaracak teknik heyet ve oyuncular. Hakemin yani oyuna hakim olan kişinin böyle kötü yönetme lüksü olamaz. Onların bizden daha çok daha fazla ders alması lazım.\"



KARARLARIN LEHİMİZE DÖNMESİ İÇİN İLLA BAĞIRALIM MI?



\"Sürekli bizim aleyhimize gelişiyor takdir hakları. Maçı kaybedebilir ya da kazanabilirsiniz. Bu bizim sorumluluğumuz. Maçı yöneten insanın bu şekilde yönetmemesi lazım. Maç 4 dakika uzadı, sadece 6 tane oyuncu değişikliği var. Goller sonrası kaç kişi yerlerde yatı. Biraz daha uzatsa gol atma riskimiz mi olacak? O mu kapatılıyor? Geçen hafta oyun oynayamadık. Bu hafta biz kendimiz oynayamazken bütün kararlar aleyhimize geliyor. Ne yapılması lazım? Biz nasıl kendi hatalarımızın ve eksiklerimizin hesabını sorabilirsek bu sistemi yönetenlerin de bunu ayırt etmesi lazım artık. Kararların lehimize dönmesi için illa bağıralım mı? Oyuncularımız hak ediyorsa kırmızı kartı görür. Rakip neden görmüyor? Fernando\'nun pozisyonu, kart bile yok. Orta sahada olunca kart gösterilmiyor mu?\"



\"Geçen hafta ilk 30 dakikada 3 sarı kart. Oynayamıyorsun ki oyunu. Burada... Tamam kötü oynuyorsun, olabilir. Kötü oynamamıza rağmen golümüzü attık. Belki 2-2 olacak, belki o goller olmayacak. Kartlar adaletli dağıtılsın, ona göre bakalım. Şimdi ben bu oyunu nasıl değerlendireyim? Önümüzdeki haftalara da taşıyoruz üstelik bunu...\"



\"Nelerin olduğunu biliyoruz. Talimatlar değişiyor. Ne oluyor, kimi koruyoruz ki? Ülke futbolunu mu? Sonra da yabancı-yerli oyuncu... 3 senedir var bu regülasyon. 11 yabancıyı soruyorlar. 8 yabancı ile çıkılınca ne oluyor Çorum maçına? Biz regülasyonun etrafından mı dolaştık. 11 adamla çıkabilirsin diye yazmış oraya. Memleketin konusu bu mu?\"



\"Hoca Gomis\'in oyunundan tatmin olmadı, oyuna Eren Derdiyok\'u aldı. İsviçre Milli Takımı\'nın oyuncusu. Yıllardır bu ligi domine etmiş bir isim. Oynamıyor bu kadar zamandır. Bir beklentisi var hocanın ve aldı oyuna. Ama iş oraya kadar gelemiyor ki...\"



(Aykut Kocaman\'ın açıklamalarının sorulması üzerine) \"Bildiği bir şeyler varmış demek ki. Kapasiteyi nasıl göreceklerine dair... 2 haftadır biz de görüyoruz. Biz şampiyon olacağız. Bu kadar net. Moral de motivasyon da o çocuklar da nelerin döndüğünü biliyorlar. Radikal tabloya gerek yok. Yapılan hatalar ortada bunlar da düzeltilecek...\"



\"Hepimiz bu topraklarda yaşıyoruz. Ben dışarıda dolaşırken \'iki haftadır konuşulanlar ortada, \'hakemler sizi doğrayacak\' diyorlar. Onlar da bunları duyuyorlar. 14 yabancımız var, oynayan oynar oynamayan oynamaz. Takım içinde neden yabancı tartışması olsun ki. Lig devam ediyor, statü ortada. Bakalım neye döndürmeye çalışacaklar? Devre arasında da yabancılar gidecek yabancılar gelecek. Takımlar şimdi devre arasında Türk mü toplayacaklar? Yok öyle bir şey. Biz gücümüzün de eksiğimizin de farkındayız.\"