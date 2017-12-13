(Görüntülü Haber) Galatasaray divanında Fatih Altaylı gerginliği (1)

Fatih Altaylı: \"Başkanlık makamından en derin özrü diliyorum\" \"Kuulüpten atabilirsiniz, ben buradan giderim ama burası benden gitmez\" Dursun Özbek: \"Galatasaray başkanı sevmeyebilirisin ama saygı duymak zorundasın\" \"Galatasaray\'a hizmet etmiş biri bunu söylüyorsa, taraftar az bile yapıyor\" \"Rakip takımın antrenörü de buradan cesaretlenerek söylem içine giriyor\" Serhan TÜRK / İstanbul,(DHA) Galatasaray Kulübü\'nün Aralık ayı olağan Divan Kurulu toplantısında Fatih Altaylı ile Başkan Özbek arasında gergin anlar yaşandı. Galatasaray Kulübü\'nün Aralık ayı olağan Divan Kurulu Türk Telekom Stadyumu\'nda yeni açılan Özhan Canaydın Konferans Salonu\'nda yapıldı. Divan Kurulu toplantısında Başkan Özbek, Fatih Altaylı\'nın kendisine yönelik sözlerinden oluşan videosunu üyelere izletti. Salonda yer alan üyelerin büyük bölümü Altaylı\'ya tepki gösterdi. FATİH ALTAYLI: \"BAŞKANLIK MAKAMINDAN EN DERİN ÖZRÜ DİLİYORUM\" Hayatının Galatasaray\'da geçtiğini söyleyen Fatih Altaylı, Başkan Özbek\'in kendisini kulüp üyeliğinden atmak için disipline verdiğini söyledi. Yönetim Kurulu\'na saygısının sonsuz olduğunu ifade eden Altaylı, \"Belki de son konuşmam. Başkanın beni hedef göstermesi açıktı. Galatasaray dendiği zaman bende şafak atıyor. Reyting derdinde olsaydım, Galatasaraylı olmazdım. Söylediklerimde haddimi aştıysam bütün Galatasaray camiasından çok özür diliyorum. Kötü yönetildiğini anladığım anda bende şafak atıyor. Başkanlık makamından ayrıca en derin özrü diliyorum. Bu özürleri diliyor olmam eleştiri hakkımı almaz. Faruk Süren\'e demediğimi bırakmadım. Arardı, konuşurduk. Özhan ağabey için neler yazdım. Gelir, 10 saat Galatasaray anlatır, giderdi. Beni çağırır, ben giderdim. Başkan, \'Galatasaray\'a ne oldu\' diye soruyor. Bu duruma geldiysek benim dandik televizyonda söylediklerim mi önemlidir, yoksa başkan ve yönetim kurulunun söyledikleri mi önemlidir? \'Bize destek olmuyor\' diyorlar. Hukuki, siyasi ortamlarda destek verdim. Bunları söylemek olmaz. Ben Galatasaray\'dan af diliyorum. Galatasaray kötü yönetiliyor\" dedi. Altaylı son olarak ise \"Başkanlık makamını küçük düşürücü bir adım attıysam Allah beni kahretsin. Ama kulüpten atabilirsiniz, ben buradan giderim ama burası benden gitmez. Onu da bileseniz\" diye konuştu. DURSUN ÖZBEK: \"BİZE NE OLUYOR BERABER SEVİNEMEYECEK MİYİZ?\" Başkan Dursun Özbek, divan toplantısında Fatih Altaylı\'nın kendisine yönelik sözlerinden oluşan videoyu üyelere izletti. Divan Kurulu Üyeleri tarafından tepki gören Fatih Altaylı açıklamaları ile ilgil konuşan Başkan Özbek, cumartesi günü Teleset Mobilya Akhisarspor maçından sonra tepki gördüklerini söyleyerek, \"Bugün biz nasılsınız. Galatasaray olarak neredeyiz. Cumartesi günü maç oynandı. Galip geldik. İlk yarı iyi oynamadık. Sonunda 4-2 kazandık. Bunun sevinci yaşamak varken, maç sonunda protesto edildik. Antrenörümüz, yönetim protesto edildi. Bununla kanılmadı benim bulunduğum mekana fizik para, kutu atıldı. Bize ne oluyor beraber sevinemeyecek miyiz? Ne oluyor bize?\" dedi. Fatih Altaylı\'nın açıklamalarına cevap vermeye devam eden Özbek, Galatasaray\'ın başkanın genel kurul tarafından seçildiğini ve herkesin saygı durması gerektiğini vurgulayarak, \"Galatasaray başkanı, Galatasaray Spor Kulübü\'nü temsil eder. Sevmeyebilirisin ama saygı duymak zorundasın. Kimsenin tasvip ettiğini sanmıyorum. Peki niye söylüyoruz. Galatasaray\'ı yaralıyoruz, tartışılır duruma getiriyoruz. Cümle alem bu söylemleri bu sataşmaları, bu yakıştırmaları izliyor. İkinci başkanlık yapmış (Fatih Altaylı) birinin ağzından izliyor. Galatasaray\'a hizmet etmiş biri bunu söylüyorsa, taraftar az bile yapıyor. Ben hiçbir zaman taraftarıma kızmıyorum. Zor mu birbirimize destek vermek. Bizim değerlerimizin için saygı yok mu? Değerlerimiz erozyona mı uğradı? Elbette herkes bu söylemlere bakarak rakip takımın antrenörü de buradan cesaretlenerek söylem içine giriyor. Hepsini kınıyorum. Hepimiz birbirimize saygı duyalım\" diye konuştu.