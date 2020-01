(Görüntülü Haber) Galatasaray Başkanı Özbek'ten Adıyaman Valisi Kalkancı'ya ziyaret

MAHİR ALAN/ADIYAMAN (DHA)Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı\'yı makamında ziyaret etti. Özbek, Adıyamanlı olan ve kente 2 okul yaptıracak olan Galatasaray yönetim kurulu üyesi Tarık Taşar ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile birlikte Vali Kalkancı\'yı ziyaret edip, görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette gazetecilerin sorularını cevaplayan Özbek, video hakem uygulamasının hakem hatalarını asgariye indirmek için güzel bir uygulama olduğunu belirterek, \"Video hakem uygulaması Avrupa\'da bazı ülkelerde başladı. Özellikle hakem hatalarına yönelik tartışmaları sonlandırmak amacıyla Türkiye liglerinde de video hakem uygulamasına geçeceğiz. Tartışmaların büyük kısmını ortadan kaldıracaktır. Bu manada çalışmalar yapıldı. Federasyon organizasyonu başarı ile götürüyor. Çok kısa sürede video hakem uygulamasına geçilecek. Hakem hatalarının asgariye inmesi ve oyunun dinamizmi içinde bazen görüş mesafe içinde dışında olabiliyor, pozisyonu tam takip etme şansı olmuyor. Ağırlaştırılmış çekimdeki gibi değil olaylar daha çok hızlı akıyor. Video hakem uygulaması güzel bir hakem uygulaması olacak\" dedi. Kulüpler Birliği olarak yabancı hakem uygulamasına ilişkin bir gündemlerinin olmadığını da vurgulayan Özbek, \"Şu anda yabancı kuralı ile ilgili herhangi bir gündemimiz yok. Dolayısıyla bu önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği Vakfı olarak bir araya geldiğimiz zaman konuşacağımız bir olay\" diye konuştu. Galatasaray\'ın her maçına final havasında çıktığını da ifade eden Özbek, \"Galatasaray her maçına bir final havası çerçevesinde çıkıyor. Dolayısıyla yedi maçta çok iyi pozisyona geldi Galatasaray bu hiçbir zaman bize bir rehavet vermiyor. Her maçımızın ayrı önemi var, bugün Galatasaray\'ın puan cetvelindeki durumuna rağmen disiplini bir üst seviyededir. Dolayısıyla sezon sonu mutlu sona ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her maç bizim için önemli seviyededir. Biz takımlar arasında bir ayrım yapmıyoruz. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz\" şeklinde konuştu.