(Görüntülü Haber) Galatasaray - Tuzlaspor: 5-0

Namık Kemal KILINÇ - Serhan TÜRK / ANTALYA, (DHA)

STAT: Sueno Hotel



HAKEMLER: Emre Kargın, Emir Eray Eyisoy, Hakan Karabalcık, Feridun Daldaş



GALATASARAY: Muslera (Dk. 46 Carrasso), Mariano (Dk. 46 Linnes), Maicon (Dk. 46 Serdar), Denayer (Dk. 46 Ahmet), Hakan (Dk. 46 Latovlevici), Selçuk (Dk. 46 Donk), Ndiaye (Dk. 46 Koray), Tolga (Dk. 46 Belhanda), Sinan (Dk. 46 Yasin), Rodrigues (Dk. 46 Feghouli - Dk. 77 Eren), Gomis



TUZLASPOR: Bora Sevim, Lider Koç, Tuna Üzümcü, Can Demir Aktav, Bülent Uzun, Hacı Mustafa Karabulut (Dk. 60 Hakan Gökçek), Emre Keleşoğlu, Gökcan Kaya (Dk. 46 Hüseyin Atalay), Sadık Baş (Dk. 77 Ercan Aygün), Berat Ali Genç (Dk. 46 Bertuğ Bayar), Mehmet Çakır



GOLLER: Dk. 1 Gomis, Dk. 8 Selçuk, Dk. 10 - Dk. 12 Rodrigues, Dk. 40 Denayer



SARI KART: Feghouli





Sezonun ikinci yarısı için kamp çalışmalarına Antalya\'da devam eden Galatasaray, Sueno Hotels Deluxe Belek sahasında oynadığı ikinci hazırlık karşılaşmasında Türkiye 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor\'u 5-0 yendi.



Mücadelede sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 1\'inci dakikada Bafetimbi Gomis, 8\'inci dakikada Selçuk İnan, 10 ve 12\'nci dakikalarda Garry Rodrigues ve 40\'ıncı dakikada Jason Denayer kaydetti. Mücadelenin 2\'nci yarısında ise gol sesi çıkmadı.



MAICON GAZETECİLİĞE SOYUNDU



Galatasaray\'ın sezon başında kadrosuna kattığı Maicon, mücadele sonrası basın mensuplarına renkli anlar yaşattı. Brezilyalı stoper, Galatasaray Kulübü fotoğrafçılarından Ali Kemertaş\'ın fotoğraf makinesini alarak, basın mensuplarına poz verdi.



SİNAN GÜMÜŞ\'ÜN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI



Öte yandan 24\'üncü yaş gününü kutlayan Sinan Gümüş\'e, basın mensupları da maçın ardından sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırladı. Galatasaraylı basın mensupları, genç futbolcunun açıklamalarda bulunduğu sırada sürpriz bir pasta ile doğum gününü kutladı.





FOTOĞRAFLI





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Maçın ardından detaylar



-Sinan Gümüş\'ün açıklamaları



-Sinan Gümüş\'e yapılan doğum günü kutlaması



-Fatih Terim\'den detaylar