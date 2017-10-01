(Görüntülü Haber) Futbolcu ve 2 arkadaşı trafik kurbanı oldu

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Ceyhan İlçesi\'nde motosikletin TIR\'la çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Kadirli Demirspor\'da oynayan 23 yaşındaki Aydın Akyel ve arkadaşları aynı yaştaki Güner Üresin ve Umut Algazi öldü. Kaza, sabaha karşı Devlet Bahçeli Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Umut Algazi yönetimindeki 01 BF 819 plakalı motosiklet, Devlet Bahçeli Bulvarı\'ndaki kavşakta karşı yönden gelen Cevdet K. yönetimindeki 31 KCD 47 plakalı TIR\'la çarpıştı. Kazada sürücü Umut Algazi ile birlikte motosiklette bulunan arkadaşları Güner Üresin ve Aydın Akyel ağır yaralandı. Çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan 3 genç kurtarılamadı. Kaza ardından TIR sürücüsü Cevdet K., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kadirli Demirspor\'da oynayan Aydın Akyel ve üniversite mezunu işşiz arkadaşları Güner Üresin ve Umut Algazi\'nin yaşamını yitirmesi ilçede büyük üzüntü yarattı.