(Görüntülü Haber) Furkan Vakfı'nda çıkan paralar polisi şaşkını çevirdi

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,(DHA) ADANA\'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yapılan operasyonda merkez binasındaki yapılan aramada çıkan 364 bin lira polisi hayrete düşürdü. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yönelik Adana merkezli 3 ilde yaptığı operasyonda kurucu başkan Alpaslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve \'hocalar\' olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 21 kişiyi gözaltına alındı. Polis, merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi\'nde bulunan vakıf merkez binasında da arama yaptı. Kasa ve çekmecelerde çıkan paralar ekipleri bile hayrete düşürdü. Ekipler, bir odada buldukları para sayma makinesini ile kasada bulunan paraları saydı. Yapılan sayımlarda, döviz ve Türk Lirasından oluşan destelerde 364 bin lira olduğu tespit edildi. Sayım anı ise, polis kamerası tarafından kayıt edildi. Ayrıca vakıf binasında bulunan sistem odasındaki bilgisayarlarada el konuluydu. Gözaltında bulunan 21 kişinin emniyeteki sorgusu devam ediyor.