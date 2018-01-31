T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Furkan Vakfı'nda çıkan paralar polisi şaşkını çevirdi

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,(DHA) ADANA'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yapılan operasyonda merkez binasındaki yapılan aramada çıkan 364 bin lira polisi hayrete düşürdü

31 Ocak 2018 15:27

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,(DHA) ADANA\'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yapılan operasyonda merkez binasındaki yapılan aramada çıkan 364 bin lira polisi hayrete düşürdü. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yönelik Adana merkezli 3 ilde yaptığı operasyonda kurucu başkan Alpaslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve \'hocalar\' olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 21 kişiyi gözaltına alındı. Polis, merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi\'nde bulunan vakıf merkez binasında da arama yaptı. Kasa ve çekmecelerde çıkan paralar ekipleri bile hayrete düşürdü. Ekipler, bir odada buldukları para sayma makinesini ile kasada bulunan paraları saydı. Yapılan sayımlarda, döviz ve Türk Lirasından oluşan destelerde 364 bin lira olduğu tespit edildi. Sayım anı ise, polis kamerası tarafından kayıt edildi. Ayrıca vakıf binasında bulunan sistem odasındaki bilgisayarlarada el konuluydu. Gözaltında bulunan 21 kişinin emniyeteki sorgusu devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANA Furkan EğitimHizmet VakfıAdana Cumhuriyet BaşsavcılığıTerörle MücadeleMüdürlüğüFurkan EğitimAdanaAlpaslan KuytulPolisSeyhanAbidinpaşa CaddesiKasaEkiplerYapılanTürk LirasındanSayımAyrıca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24