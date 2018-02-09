(Görüntülü Haber) Furkan bebek hastanede büyüyor

Nevra UÇKAÇ İZMİR, (DHA) İZMİR\'de 20 ay önce dünyaya gelen ve kısacık ömründe 5 ağır operasyon geçiren, doğuştan kalp hastası Ertuğrul Furkan Alatürk, hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor. Ailesi, küçücük bedeniyle kalp ve beyin ameliyatlarına göğüs geren Furkan\'ın sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Kalbinde doğuştan mitral kapak darlığı ile dünyaya gelen ve 3 kalp, 2 beyin ameliyatı geçiren 20 aylık Furkan bebek, 6\'ncı kez ameliyat masasına yatacak. İzmir\'in Çiğli ilçesinde yaşayan ve Petkim\'de taşeron firmaya bağlı geçici işçi olarak çalışan Gökhan Alatürk (31) ile ev kadını Semra Alatürk (26) 4 yıl önce evlendi. Semra Alatürk, yaklaşık 2.5 yıl önce ikiz bebeklere hamile kaldı. Hamileliğin 13\'üncü haftasında ikiz bebeklerden biri anne karnında ölürken, diğeri yaşadı. Çiftinin ilk çocukları olan Ertuğrul Furkan Alatürk, 20 ay önce dünyaya geldi. Alatürk ilk kalp ameliyatını, henüz 7 günlükken oldu. Sonraki süreçte de hastanelerden çıkamaz oldu. Kalbinde doğuştan mitral kapak darlığı ile dünyaya gelen ve 3 kalp, 2 beyin ameliyatı geçiren Furkan bebek, şimdi 6\'ncı kez ameliyat masasına yatacak. Furkan\'ın doğar doğmaz kuvöze alındığını anlatan anne Semra Alatürk, İkizi karnımda öldü, Furkan yaşadı ama sürekli hastanedeyiz. 7 günlükken ilk ameliyatını oldu. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi evimiz gibi oldu. Evim uzak ve gidip gelirken sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi yeni bir kalp ameliyatı planlıyorlar dedi. İkinci kalp ameliyatında oksijensiz kaldığı için oğlunun beyinde hasar oluştuğunu öne süren Semra Alatürk, Furkan\'a şant takıldığını ve beyin kanaması yaşadığını, 4 aylık takibin ardından ise beyin ameliyatı yapıldığını söyledi. Doktorların minik oğlu için yeniden hastaneye yatış kararı verdiğini anlatan Alatürk, İkinci kalp ameliyatını olmasaydı ölürdü, diyorlar. İyileşmezse ameliyatlar devam edecek. Hastaneye yakın bir evim olsun istiyorum. Durumum el vermiyor diye konuştu. BU HASTALIK NADİR GÖRÜLÜYOR Furkan\'ın doğuştan gelen kalp hastalığının seyrek görülen \'shone kompleksi\' olarak adlandırıldığını ifade eden Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Rahmi Bakiler, doğuştan kalp hastalığının bin canlı doğumdan 8, 9 tanesinde görülebildiğini, ancak Furkan\'ın doğuştan kalp hastalıkları içinde çok daha seyrek gördükleri bir hastalığa sahip olduğunu söyledi. Furkan\'da gelişim anormalliği ve mitral kapağında darlık bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Bakiler, Bu sorun bazen iki, üç kez ameliyatı gerektirebiliyor. Düzenli bir şekilde kontrollerinin yapılması gerekir. Tekrar mitral kapağına müdahale etmek gerekiyor. Bir daha gerekir mi kontrollerine göre karar vereceğiz dedi. Furkan\'ın beyninde yaşanan sorunun ayrı bir problem olduğunu dile getiren Bakiler, Vücutta herhangi bir sistemde bir anormallik saptandığı takdirde genellikle diğer sistemlerde de patolojiler olabiliyor. Shone kompleksi ile beyin anomalisi birbirinden ayrı şeyler diye konuştu.