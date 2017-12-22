(Görüntülü Haber) Fünye ile intihara kalkıştı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da alkol aldıktan sonra dinamit görünümü verdiği fünyeyi patlatıp intihar edeceğini söyleyen Aydın Karayel (27), polis tarafından etkisiz hale getirildi.



Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46168 Sokak\'ta meydana geldi. Kısa süre önce denetimli serbestlik şartıyla cezaevinden tahliye olan Aydın Karayel, henüz nereden edindiği bilinmeyen fünyeyi sarıp, dinamit görünümü vererek, komşularına kendisini öldüreceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alkollü olduğu belirtilen Karayel, evinin salonunda, \"Elimdeki dinamiti patlatırım\" deyip, polislerden yaklaşmamalarını istedi. Uzun süre ikna edilemeyen Karayel\'in bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, elindeki fünyeyi aldı. Ardından Karayel etkisiz hale getirildi. Bomba uzmanı polisler, Karayel\'in elinden alınan fünyenin, kağıt ve gres yağına sarılı el yapımı fünye olduğunu belirledi.



İtfaiye ve polislerin yardımıyla evden çıkartılan Karayel\'in geçen yıl da intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karayel, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.