(Görüntülü Haber) Fuarda uzay deneyimi

Haber-Kamera Davut CAN İZMİR, (DHA)İZMİR Enternasyonal Fuarı\'nda (İEF) açılan \'Yıldızlararası Uzay Sergisi\' ve \'Cern Dinleme Enstalasyonu\', ziyaretçilere eşsiz bir uzay deneyimi yaşatıyor. Bu yıl \'Enerji\' temasıyla 86\'ncısı düzenlenen İEF\'de, sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak açılan \'Yıldızlararası Uzay Sergisi\' ve \'Cern Dinleme Enstalasyonu\', ziyaretçilerin uzay hakkında bilgilenmelerini sağlıyor. İzmirliler, Mars\'ın yüzeyi, Ay\'ın yüzeyi, Güneş Sistemi, yıldızlar, evrenin oluşumuna dair en önemli teorilerden biri olan \'Big Bang\' (Büyük Patlama Teorisi), kara delikler gibi konular hakkında sanal gerçeklik teknolojisinin imkanlarından faydalanarak hem bilgileniyor hem de eğleniyor. Yıldızlararası Uzay Sergisi\'ndeki sanal modellemeler ile, Her gezegenin halkası var mı, Hangi gezegenlere ayak basılabilir, Her gezegende hayat var mıdır, Çıplak gözle tüm gezegenler görülebilir mi gibi merak edilen soruların cevaplarına da ulaşmak mümkün. Fuarın bir diğer etkinliği ise, Cern Dinleme Enstalasyonu. Ziyaretçiler bu enstalasyon ile, çalışmalarıyla bilim tarihine adını yazdıran Stephen Hawking, Nobel ödüllü teorik fizikçi Peter Ware Higgs, Nobel Fizik ödüllü, Alman teorik fizikçi Albert Einstein, kuantum mekaniğinin kurucularından Paul Dirac\'ın hayat öykülerini ve icatlarını sanal gerçeklik gözlükleriyle öğrenebiliyor. İEF\'deki bu iki etkinliğin altına imzasını atan GES Teknoloji\'nin Proje Geliştirme Müdürü Yunus Çetli, uzaybilimin tanıtılmasını ve özellikle genç neslin bu alanda farkındalık sahibi olmasını amaçladıklarını belirterek, 2 sergimizle birlikte fuardayız. Birincisi uzay sergisi. Bu sergide sanal gerçeklik ile kurulmuş simülasyonlar ve modellemeler var. Ayrıca, Cern Dinleme Enstalasyonu\'muz var. Burada 4 tane bilim insanını tanıtmaktayız. İnsanlara hem sanal gerçeklik gözlüklerini deneyimleme şansı veriyoruz ve hem de büyük işlere imza atmış, bilim insanlarının kim olduklarını, ne işler yaptıklarını, hangi projeler ile insanlığa nasıl katkı sağladıklarını öğrenmelerini sağlıyoruz. Bizim ilk hedefimiz genç nesle bilimi aşılamak, bilimi elle tutulabilir bir hale getirmek. Her yaştan ziyaretçimiz var. Ama tabii ki de en çok ilgi duyan çocuklar oluyor dedi.