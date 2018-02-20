(Görüntülü Haber) Frenleri boşalan kamyonet 6 otomobile çarptı: 5 yaralı

Ergün AYAZ-Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, yokuştan inen kamyonet frenlerinin boşalması sonucu 6 otomobile çarpıp, aile sağlığı merkezi girişinde durdu. Kazada hafif yaralanan 5 kişi hastanede tedaviye alındı.



Olay, saat 16.15 sıralarında, İzmit\'te yol eğimi nedeniyle sık sık kazaların meydana geldiği Santral Yokuşu\'nda meydana geldi. Parke taşı yüklü Mustafa Fil yönetimindeki 41 HE 384 plakalı kamyonet, iddiaya göre, freninin boşalması sonucu önünde ilerleyen Faruk Kılıç yönetimindeki 54 VK 756 plakalı otomobile, ardından da Serkan Ergüneş yönetimindeki 54 AU 668 plakalı otomobile çarptı. Duramayan kamyonet daha sonra sırasıyla Eren Özüduru yönetimindeki 16 CDJ 46 plakalı, Fahri Kılıç yönetimindeki 54 VK 756 plakalı, Olgun Okşar yönetimindeki 36 FL 148 plakalı ve park halindeki 41 KT 724 plakalı otomobile çarptı. Kamyonet, yol kenarında bulunan Santral Aile Sağlığı Merkezi girişinde durabildi. Kazada 5 kişi hafif yaralandı.



Kaza yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



