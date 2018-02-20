T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Frenleri boşalan kamyonet 6 otomobile çarptı: 5 yaralı

  Ergün AYAZ-Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, yokuştan inen kamyonet frenlerinin boşalması sonucu 6 otomobile çarpıp, aile sağlığı merkezi girişinde durdu

20 Şubat 2018 20:31

 

Ergün AYAZ-Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, yokuştan inen kamyonet frenlerinin boşalması sonucu 6 otomobile çarpıp, aile sağlığı merkezi girişinde durdu. Kazada hafif yaralanan 5 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 16.15 sıralarında, İzmit\'te yol eğimi nedeniyle sık sık kazaların meydana geldiği Santral Yokuşu\'nda meydana geldi. Parke taşı yüklü Mustafa Fil yönetimindeki 41 HE 384 plakalı kamyonet, iddiaya göre, freninin boşalması sonucu önünde ilerleyen Faruk Kılıç yönetimindeki 54 VK 756 plakalı otomobile, ardından da Serkan Ergüneş yönetimindeki 54 AU 668 plakalı otomobile çarptı. Duramayan kamyonet daha sonra sırasıyla Eren Özüduru yönetimindeki 16 CDJ 46 plakalı, Fahri Kılıç yönetimindeki 54 VK 756 plakalı, Olgun Okşar yönetimindeki 36 FL 148 plakalı ve park halindeki 41 KT 724 plakalı otomobile çarptı. Kamyonet, yol kenarında bulunan Santral Aile Sağlığı Merkezi girişinde durabildi. Kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AYAZUğur AYDINİZMİT Kocaeli DHAOlaySantral YokuşuParkeMustafa FilHEFaruk KılıçVKSerkan ErgüneşAUDuramayanErenCDJFahri KılıçOlgun OkşarFLKTKamyonetyolSantral Aile Sağlığı MerkeziKazadaKazaAcil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24