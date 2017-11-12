(Görüntülü Haber) Freni boşalan TIR'ın dorsesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Akşehir ilçesinde freni boşalan TIR, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Bu sırada patika yolda aracın içinde oturan ve dorsenin kendine doğru geldiğini gören Mehmet Göçer (45), aracından inip kaçarken dorsenin altında kalıp yaşamını yitirdi. TIR şoförü ve yanındaki oğlu da yaralandı.



Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Akşehir- Isparta karayolu Engili mahallesi yakınlarında meydana geldi. Zafer Karakaya (40) yönetimindeki 03 BH 670 plakalı kömür tozu yüklü TIR\'ın, iddiaya göre rampa aşağı ve virajlı olan yolda freni boşaldı. Kontrolden çıkan TIR şarampole yuvarlandı. TIR\'a bağlı dorse de fırladı. Bu sırada karayolunun yakınındaki patika yolda aracı içinde oturan Mehmet Göçer, dorsenin kendine doğru geldiğini gördü. Aracından çıkıp kaçmak isteyen Göçer, dorsenin altında kalıp yaşamını yitirdi. Kazada TIR şoförü Zafer Karakaya ve oğlu Muhammet Semih Karakaya (12) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Göçer\'in cesedi de itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dorsenin altından çıkartılıp, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

