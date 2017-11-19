(Görüntülü Haber) Freni boşalan kamyon, mahalleyi savaş alanına çevirdi

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY’da freni boşaldığı iddia edilen hurda demir yüklü kamyon, 3\'ü park halinde, 4 araca çarpıp, önünde sürükleyerek, yine park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Kamyon şoförünün yaralandığı kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, akşam saatlerinde Altınözü-Antakya karayolunun Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Altınözü İlçesi’nden yüklediği hurda demir yüküyle Antakya yönüne giden Sadık Bolat yönetimindeki 31 0007 023 plakalı vinçli kamyonun freni boşaldı, aynı yöne giden Alaattin Yıldız yönetimindeki 42 DJ 570 plakalı otomobile çarptı. Yıldız yönetimindeki otomobille, yol kenarında park halindeki 31 AVY 19 plakalı hafif ticari araç, 31 DK 923 plakalı otomobil ve 31 AZ 825 plakalı kamyonete çarpıp önünde sürükleyen kamyon, 42 FIH 11 plakalı otomobilin üzerine devrildi.



Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, kamyon şoförü Sadık Bolat yaralandı, araçlar adeta hurdaya döndü. Bolat, olay yerine sevk edilen ambulansla Hatay Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.



Görgü tanıkları, otomobile çarpıp önünde sürükleyen kamyonun sürücüsünün, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için ara yola girmek için direksiyon kırdığını söyledi. Tanıklar, ancak aşırı hızlı olan kamyonun yan yatıp, park halindeki araçları da önüne katarak otomobilin üzerine devrildiğini belirtti.



KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA



Bu arada kaza anı, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yarsıdı. Görüntülerde, yan yatan kamyonun önüne gelen araçları alevler çıkararak sürüklediği, kazanın ardından çevredekilerin olay yerine koşturdukları görüldü. Yol kenarında aracının yanındaki bir kişinin de kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulduğu ortaya çıktı.