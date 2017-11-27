(Görüntülü Haber) Fren yapan midibüste yaralandı, sürücü yolda bırakıp kaçtı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, Hüsna Karahan (22), işten eve giderken bindiği midibüsün ani fren yapmasıyla araç içinde savrularak yaralandı. Midibüs sürücüsü, bel kemiği kırılan ve göğüs kafesinde çatlak oluşan Karahan\'ı yol kenarına bırakıp, gitti. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan genç kız, \"İnemedim, beni aşağı taşıdı ve yolun ortasına bırakarak gitti. Bu adamın bulunmasını istiyorum sadece hattı biliyoruz, plakayı alamadım\" dedi. Olay, geçen cumartesi günü Karacaahmet Mahallesi\'nde meydana geldi. Beyaz eşya firmasında müşteri temsilcisi olarak çalışan Hüsna Karahan, akşam saatlerinde eve gitmek için yolcu midibüsüne bindi. İddiaya göre, Karahan evinin yakınına gelince ayağa kalkarak inmek istediğini söyledi. Bu sırada sürücünün ani fren yapmasıyla Hüsna Karahan, midibüsün arka tarafından öne kadar savrularak önce kafasını torpidoya çarptı, ardından ön kapıdaki basamaklara düştü. Sürücü ise çarpmanın etkisiyle yaralanan Karahan\'ı araçtan indirerek, midibüsü park edip geleceği bahanesiyle olay yerinden ayrıldı. Hüsna Karahan, kendisini yerde yatarken görenlerin haber vermesiyle gelen 112 Acil ambulansıyla Şahinbey Eğitim ve Uygulama Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Karahan\'ın bel kemiğinde kırık ve göğüs kafesinde çatlak olduğu belirlendi, ameliyata karar verildi. \'YOL ORTASINDA BIRAKIP GİTTİ\' Hasta yatağında yaşadıklarını anlatan Karahan, her zaman yaptığı gibi işyerinden çıktıktan sonra eve gitmek için midibüse bindiğini ifade ederek, şunları dedi: \"Ben iş çıkışında midibüse binerek eve gitmek istedim. Araç çok hızlıydı, normalde 15 dakikada gitmemiz gereken yolu 8 dakikada gittik. Aşırı süratliydi, midibüs kartımda limit yoktu, beklerse kartıma para yükleyeceğimi söyledim; şoför \'Gerek yok, para verin\' dedi. Sonra eve yaklaşınca ben ayağa kalkarak inmek istediğimi söyledim. Kırmızı ışık yanıyordu, yeşile dönünce aniden hızlandı bu sırada sarsıldım. Bir iki saniye sonra ani bir fren yaptı bu kez dengemi yitirdim. En öne kadar savruldum önce torpidoya çarptım sonra ön kapıdaki merdiven boşluğuna düştüm. Sonra şoför aracı durdurdu, beni ayağa kaldırıp indirmeye çalıştı. İnemedim, beni aşağı taşıdı ve yolun ortasına bırakarak gitti. Bu adamın bulunmasını istiyorum sadece hattı biliyoruz, plakayı alamadım.\" Hüsna Karahan\'ın babası İsmail Karahan ise durumu polise bildirerek şikâyetçi olduklarını söyledi, midibüs sürücüsünün bulunmasını istedi. Kızının bugün ameliyat olacağını aktaran baba Karahan, \"Kızım eve gelmek için midibüse binmiş. Eve yakın bir yerde ayağa kalktığı sırada şoför ani fren yapmış. Kızım ön tarafa kadar savrularak merdiven boşluğuna düşmüş. Şoför, sonra da kızımı indirip, aracı park edip geleceğini söyleyerek kaçmış. Biz şikâyetçi olduk ve bu adamın bulanarak cezalandırılmasını istiyoruz\" diye konuştu. Polis, plakası öğrenilemeyen midibüsün sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.