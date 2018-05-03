(Görüntülü Haber) Fransa'dan şampiyonlukla dönen yelkenciler BAU'da ödüllendirildi

Gökçe KARAKÖSE, Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- Fransa’da 100’den fazla üniversitenin katıldığı EDHEC Yelken Yarışları’nda şampiyon olan Bahçeşehir Üniversitesi Yelken Takımı (BAU Sailing Team) için üniversitede kutlama düzenlendi. BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, öğrencilerle gurur duyduğunu söyleyerek, “Bahçeşehir Üniversitesi olarak yelken sporunun daha da gelişebilmesi için destek olacağız ve yelken akademisini açmak istiyoruz” dedi. Fransa’da 50 yıldır düzenlenen Course Croisiere EDHEC Yelken Yarışları’nda şampiyonluğu hak eden BAU Yelken Takımı, üniversitede gerçekleşen kutlamada BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ve BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın’ın elinden sertifika ve hediyelerini aldı. “ÖĞRENCİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ” Şampiyonluk için mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Enver Yücel, “Öğrencilerimiz çok emek verdiler, çok çalıştılar. Bahçeşehir Üniversitesi’nin ilgi ve alakası da hep arkalarında oldu, çok destekledik ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bu başarı çok büyük ve önemli bir başarıydı. 50 yıldır dünyada yapılan bir yarışta, 230 üniversitenin yelken takımı içerisinden seçilerek şampiyon olmaları Türkiye açısından büyük bir gurur oldu, çocuklarımızı kutluyorum” dedi. “YELKEN SPORU HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL” Yücel, Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olmasına rağmen yelken sporunun hak ettiği yerde olmadığını belirtti. Eğitimin önemli bir kısmını sporun ve sanatın oluşturduğunu vurgulayan Enver Yücel, “Biz 150 bine yakın öğrenciye hizmet veriyoruz. Türkiye’nin çeşitli noktalarında yelken sporuna öğrencileri çekebilmek ve onları geliştirmek, dünya çapında usta yelkencileri yetiştirmek arzusundayız. Hem üniversite, hem kulüp olarak öğrencilerimizin yelken sporuna ilgisini çekebilmek için çalışacağız. Eğer genç yaşta insanları sporla tanıştırabilirsek, öğrenci, hem spor yapıyor, hem doğayı koruyor hem de gelişimiyle ilgili önemli bir adım atmış oluyor. Dolayısıyla eğitim kurumlarının spora ve sanata bugünden daha fazla önem vermeleri gerektiğine inanıyorum. Bahçeşehir Üniversitesi olarak yelken sporunun daha da gelişebilmesi için destek olacağız ve yelken akademisini açmak istiyoruz. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde çok güzel yelken yapılabilecek alanlar var, bu kıyılar bizim ve bu kıyılardan çocuklarımız istifade etsin istiyorum” şeklinde konuştu. “OKULUMUZDA YELKEN AKADEMİSİ İÇİN DÜĞMEYE BASACAĞIZ” BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, şampiyonluk gururunun sadece okula değil Türkiye’ye ait olduğunu vurguladı. “Fransa’da 100’lerce üniversitenin katıldığı bir yarışmada öğrencilerin ipi göğüslemeleri, Türk bayrağının birincilik kürsüsünde olması beni çok gururlandırdı” diyen Yalçın sözlerine şöyle devam etti: “Üniversiteler içerisinde bulunduğu topluma değişik açıdan hizmet etmekle yükümlüdür. Topluma katkı sağlamak değişik yollarla olur. Gençlerin enerjilerini daha doğru yere yöneltme bakımından üzerinde durulması ve onlara o bilinci aşılamaktır. Bu açıdan Bahçeşehir Üniversitesi başarılara imza atmaya devam ediyor. Türkiye su sporlarında dünyaya örnek olacak sporcuların yetişmesi ve birincilik kürsüsüne yer alacak sporcuları yetiştirmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki su sporlarına yeteri miktarda önem verilmiyor. Biz bundan sonrasında da imkanlarımız ölçüsünde arkadaşlarımızı bu alanda desteklemeye devam edeceğiz. En önemlisi bunun kalıcı olması ve sürdürülebilir yapıda eğitimin verilmesidir. Artık bir yelkencilik akademisinin üniversitemiz bünyesinde kurulması ve bunun tüm Türkiye’deki gençlere açık olması çok önemli. Değişik kategorilerde eğitim yapacak bir yapıda olması için artık düğmeye basacağız.” “ÇOK ZOR BİR YARIŞTAN, GÜZEL SONUÇ ALDIK” 3 senedir BAU Yelken Takımı’nın kaptanı olan Engin Özgen, 230’dan fazla katılımcının bulunduğu yarışın çok zorlu olduğunu belirtti. Tüm zorluklara rağmen güzel sonuç aldıkları için gururlu olduklarını dile getiren Özgen, “Bu tip yarışmalara İstanbul’da antremanlarımızı yaptığımız için hazırız. Hedefimiz arasında yurt dışındaki başarılarımızın üstüne başarı katmak var. Bu çok zor bir yarıştı ama sonuçtan çok gururluyuz. 24 farklı ülke, 164 farklı üniversiteden yaklaşık 230’dan fazla katılımcı vardı. Bunların arasında zorlu bir hafta geçirdik, ama sonunda çok güzel bir sonuç aldık. Türk bayrağını orada kaldırdığımız için çok gururlu ve mutluyuz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz umarım böyle devam ederiz” diye konuştu.