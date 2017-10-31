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(Görüntülü Haber) Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa Kuruluşlarını Ziyaret Etti

Levent Gündüz / Strasbourg, 31 Ekim (DHA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün öğlen saatlerinde Strasbourg’ta bulunan Avrupa Konseyi (AK) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ziyaret etti

31 Ekim 2017 20:47

Levent Gündüz / Strasbourg, 31 Ekim (DHA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün öğlen saatlerinde Strasbourg’ta bulunan Avrupa Konseyi (AK) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ziyaret etti. Fransa, son iki yılda yaşadığı terör saldırıları nedeniyle 13 Ekim 2015 tarihinde olağanüstü hal uygulamasını bu gece sonlandırıyor. Olağanüstü hal uygulamasın son bulmasıyla Avrupa kuruluşların önemine, çalışmalarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa’da insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğünü savunan AK\'nın ve ülkelerinde haksızlığa uğrayan insanların haklarını arayabilecek olan AİHM\'nin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. AK üye 47 ülkenin aralarında kurucu üye Türkiye’nin üye olduğu AK yaklaşık 850 milyon kişinin insan hakları, hukuk, demokrasinin gelişmesinde önemli bir rol oynuyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saat 11.15 sıralarında ilk durağı AK oldu. AK Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u kapıda karşıladı. AK şeref defterini imzalayan cumhurbaşkanı Emmanuel Macron AK Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve çalışanlarını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Macron AK çatısı altında bekleyen 300’den fazla AK çalışanı ve halkını selamladıktan sonra halkın fotoğraf ve selfie isteklerini geri çevirmedi. AK’de pop star gibi karşılanan cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, halkıyla veAK çalışanlarıyla yakından ilgilendi. AİHM\'de konuşan cumhurbaşkanı Macron yine AİHM\'nin önemine değindi. Bugün gerçekleşen ziyareti çok sayıda uluslararası basın takip etti.

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