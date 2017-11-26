(Görüntülü Haber) Formasıyla tribüne çıkıp taraftarla kavga etti

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde amatör maçta kırmızı kart gören futbolcu, tribüne çıkıp kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü taraftar ile kavga etti. Tribündeki arbede, polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.



Zonguldak 1\'inci Amatör Küme\'de mücadele edene Neyren Gökçelerspor ile Zonguldak Ereğlispor, Beyçayırı Stadı\'nda karşılaştı. Neyren Gökçelerspor\'da Ersan Kaya, ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hakeme tepki gösteren, rakip takım futbolcuları ile tartışan Ersan Kaya, sahadan çıkarken tribünde kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü rakip takım taraftarı ile de tartıştı. Ersan Kaya, yanındaki arkadaşlarıyla tribüne çıkıp taraftarın üzerine yürüdü. Tribündeki arbede, polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi. Taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine karakola götürüldü. Karakolda sakinleşen iki taraf, birbirlerinden özür dileyerek şikayetlerinden vazgeçti.