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(Görüntülü Haber) Fok Cafer'in balık kafesi üstünde mola keyfi

Kadir ÖZEN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'da bölge halkının 'Cafer' ismini taktığı sevimli Akdeniz foku, bir balık çiftliğindeki kafes üstünde dinlenirken görüntülendi

15 Mart 2018 13:40

Kadir ÖZEN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM\'da bölge halkının \'Cafer\' ismini taktığı sevimli Akdeniz foku, bir balık çiftliğindeki kafes üstünde dinlenirken görüntülendi.

Güvercinlik Mahallesi açıklarında denize açılan denizciler, fok Cafer sürpriziyle karşılaştı. Çipura üretim tesislerinin bulunduğu bölgede balık çiftliği kafesinin üstünde uzanan fok Cafer, denizcilerin tüm seslenmelerine kayıtsız kaldı. Balıklara odaklanan fok Cafer, bir süre tesiste dinlendi. Oltayla yaklaşık 350 kiloluk dev orkinos yakalayınca basında haber olan amatör balıkçı ve 10 metrelik teknenin sahibi Erdal Geyik, Cafer\'in o anlarını cep telefonuyla görüntüledi. Akdeniz foklarının neslinin tükenmekte olduğuna dikkat çeken Erdal Geyik, \"Bölge halkı olarak biz bu Akdeniz fokuna Cafer ismini verdik. Çok sevimli bir hayvan. Ellerimizle besliyoruz. Onları korumamız lazım. Bu canlıları yaşatalım ki gelecek nesiller de görebilsin\" dedi.

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