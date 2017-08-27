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(Görüntülü Haber) FOK BALIĞI, AMATÖR BALIKÇIYI UZUN SÜRE TAKİP ETTİ

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde açılan balıkçılar ilginç bir sürprizle karşılaştı

27 Ağustos 2017 18:32

KASTAMONU\'nun Cide ilçesinde açılan balıkçılar ilginç bir sürprizle karşılaştı. Sevimli Bir Fok Balığı, balıkçıların peşine takılarak Uzun süre takip etti. Balıkçılar, o anları takika dakita kaydetti.Cide?de, Murat Can isimli amatör balıkçı, önceki sabah saatlerinde teknesiyle balığa çıktı. Can, bir süre sonra bir sürprizle karşılaıp, fok balığının kendilerini takip ettiğini görünce, cep telefonuyla görüntüledi. Oltayla hobi olarak avlanan Murat Can, teknenin arka kısmından görüntü almaya başlayınca fok balığının tekneye binmek istediğini, ancak tekneye yol verdiğini söyledi. Fok balığının da teknenin küpeşte denilen kısmından tekrar denize düştüğünü belirten Can, o an böyle bir şey beklemediği ve hazırlıksız olduğu için o görüntüleri çekemediğini de söyledi.Görüntülenen fok balığı denizin dibine dalarken, zaman zaman da sudan kafasını çıkarıp, balıkçı Murat Can?a şirinlikler yaparak kendisini izledi. Amatör Balıkçı Murat Can, uzun süre fok balığını gözden kaçırmamaya ve bu anları ölümsüzleştirmeye çalıştı. Fok balığının en son 1995-1997 yılları arasında Köseli ve Aydos mevkilerinde görüldüğü, o yıllardan beri ilk kez bu bölgede rastlandığı öne sürüldü. Görüntü Dökümü: --------------------- - Fok balığının amatör balıkçı Can\'ı takip etmesi - Detay Haber-Görüntü: Adem YAZICI/ANKARA, (DHA)

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