(Görüntülü Haber) Foça'nın deniz çayırları gözlem altında

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - AKDENİZ Koruma Derneği, İzmir\'in Foça ilçesi ve Muğla\'nın Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesi açıklarında oluşturduğu araştırma istasyonları ile bölgedeki deniz çayırları ve algleri gözlem altına aldı. Avrupa Birliği destekli proje kapsamında değişen çevre koşullarından hangi oranlarda etkilendiklerinin yanı sıra, deniz çayırları ve alglere istilacı (otçul) balıkların yaptığı baskı miktarının da belirlenmeye çalışıldığı bildirildi.



Avrupa Birliği\'nin Ufuk 2020 çerçeve programı tarafından desteklenen \'Değişen Avrupa Denizlerinde Denizel Ekosistem Restorasyonu\' adlı, kısa adı MERCES (Marine Ecosystem Restoration In Changing European Seas) olan proje, İtalya\'nın Delle Marche Politeknik Üniversitesi\'nin yürütücülüğünde, 16 ülkeden 28 kurum ve kuruluşun ortaklığında gerçekleştiriliyor. Küresel iklim değişikliği nedeniyle Akdeniz\'e giriş yapan istilacı türlerin Doğu Akdeniz ekosistemini tahrip etmesi ve insan faaliyetleri sonucu oluşan kirlilik ve kıyı alanlarının bilinçsizce kullanılması nedeniyle zararlar oluşturması, denizel birçok habitatın yok olma derecesinde etkilenmesi nedenleriyle geliştirilen MERCES projesi ile habitatların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Projede restorasyonu yapılacak hedef türler algler, deniz çayırları, mercanlar ve süngerler olarak belirlendi. Projenin ülkemizdeki temsilcisi Akdeniz Koruma Derneği (AKD) çalışmalarında yüksek oranda karbondioksit depolayarak oksijen üreten, birçok deniz canlısının yumurtlama ve yuvalama alanlarını da oluşturarak denizdeki canlı çeşitliği ve bolluğuna doğrudan etkileri olan algler ve deniz çayırlarına odaklandı. Bu amaçla geçmişte var olduğu bilinen, ancak günümüzde çeşitli nedenlerle yok olan alanlara tekrar ekim yapılarak deney düzenekleri tasarlandı. Yapılan deneylerle deniz çayırları ve alglerin hayatta kalma ve büyüme oranlarıyla otçul balıklardan ne derece etkilendikleri araştırılıyor. Ayrıca, bazı alanlar, kafeslerle kapatılarak otçul balık ve diğer fiziksel etkiler altında kalmadan büyüme ve yaşama oranları belirlenmeye çalışılıyor.



\'AMACIMIZ DENİZ ÇAYIRLARI ÜRETMEK DEĞİL\'



Daha önce Foça merkezli olarak yürütüğü \'İzmir Körfezi\'nin Yunusları\' projesiyle de tanınan Akdeniz Koruma Derneği üyesi MERCES Proje Saha Sorumlusu Vahit Alan, çalışmanın kesinlikle bir deniz çayırı üretim çiftliği kurmak amacıyla yapılmadığını söyledi. Alan, \"Proje bir ticari bir faaliyet olmayıp, tamamen denizel ekosistem restorasyon yöntemlerini denemek ve geliştirmek için yapılan bir bilimsel araştırma. Amacımız kesinlikle deniz çayırı üretme çiftlikleri oluşturmak değil\" dedi.