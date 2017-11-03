(Görüntülü Haber) Foça'daki komando okulunda güvenlik korucularına nefes kesen eğitim

İZMİR, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 02 Ekim 2017-23 Mart 2018 tarihleri arasında 26 ilden 78 timde görevli 1159 güvenlik korucusuna 11 dönem halinde 2 hafta süreli kurs verilmeye başlandığını açıkladı. Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 02 Ekim 2017-23 Mart 2018 tarihleri arasında 26 ilden 78 timde görevli 1159 güvenlik korucusuna 11 dönem halinde 2 hafta süreli kurs verilmesi başlandı. ?Bu kurslarda bölücü terör örgütüne karşı yürütülen mücadelede kahramanca görev yapan güvenlik korucularına; ? Temel seviyede; telsiz ile muhabere usulleri, ilk yardım genel esasları, tek er muharebe eğitimi, silah bilgisi, mekanik nişancılık eğitimi, piyade tüfeği ile gece ve gündüz atışları, destek silahları atışı, patlayıcı madde ve tuzaklarla mücadele eğitimi, teröristle mücadele harekatı, bina, mağara, sığınak, barınak ve yiyecek depolarının aranması konularının yanında, özel ve nitelikli görevleri de ifa edebilmeleri amacıyla ; operasyon, yol emniyeti, mayın ve el yapımı patlayıcı madde arama, tesis koruma ve köy koruma görevlerinin faaliyetlerine yönelik eğitim verilmeye başlandı. KENDİ KÖYLERİNİN DIŞINDA DA GÖREV YAPABİLECEK ?Zorlu eğitimi başarıyla bitiren kahraman güvenlik korucularının kurs sonunda en zor hava ve arazi şartlarında köylerini savunabilecekleri, güvenlik güçlerine gerekli desteği verebilecekleri ve verilecek her türlü görevi başarı ile yerine getirebilecekleri belirtildi. ?Güvenlik korucularının görev alanı mülki amir izniyle kendi köylerinin dışında da görev yapabilecek şekilde genişletildiğinden Foça Jandarma Komando Okulunda temel eğitimi alan timler, ihtiyaç duyulan diğer yerlerde ve iller arası geçici olarak görevlendirilebileceği öğrenildi.